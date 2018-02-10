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    Семён Елистратов принес России первую медаль Игр в Пхёнчхане. Олимпиада, шорт-трек. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСемён Елистратов принес России первую медаль Игр в Пхёнчхане

    Семён Елистратов принес России первую медаль Игр в Пхёнчхане

    24 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Песня
    Семён Елистратов принес России первую медаль Игр в Пхёнчхане

    Семён Елистратов принес России первую медаль Игр в Пхёнчхане

    Семён Елистратов принес России первую медаль Игр в Пхёнчхане
    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Песня

      • Российский шорт-трекист Семён Елистратов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр.

      Российский спортсмен занял третье место в финале соревнований по шорт-треку на дистанции 1500 метров. Елистратов показал результат 2 минуты 10,687 секунды.

      Первым же стал Лим Хё Джун из Южной Корее, который установил новый олимпийский рекорд. Второе место занял представитель Голландии Шинки Кнегт.

      Россияне Александр Шульгинов и Павел Ситников не смогли пробиться в финал соревнований.

      Отметим, что для Елистратова это уже вторая олимпийская медаль. На Играх в Сочи он завоевал золото в эстафете.

      А вот трехкратный чемпион Сочи Виктор Ан принять участие в Олимпиаде не смог. Прославленного шорт-трекиста на Игры не пригласил МОК. А в день открытия Олимпиады Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Ана и еще 46 российских спортсменов.

      Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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