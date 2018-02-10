Турецкий вертолет сбит над сирийским Африном

На
юго-востоке Турции упал военный вертолет, участвующий в операции в Сирии.
О сбитой курдами боевой машине, которая участвовала в операции «Оливковая ветвь» в сирийском районе Африн, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган во время сегодняшнего выступления в Стамбуле. О судьбе экипажа не сообщается, передает газета «Хюрриет».
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Ранее сегодня был сбит наш военный вертолет в провинции Хатай во время операции „Оливковая ветвь“. Они заплатят за это сполна».
По последним данным, в ходе операции «Оливковая ветвь», которая началась 20 января, ВС Турции уничтожили 1141 террориста в Африне. Эрдоган заявлял о подготовке новой операции в Сирии — в планах Анкары продолжить военные действия в провинции Идлиб.
Напомним, что 3 февраля в небе над Идлибом боевики сбили из ПЗРК российский штурмовик Су-25. Летчик Роман Филипов катапультировался, но погиб в бою с террористами: оказавшись в окружении, военный подпустил боевиков ближе и подорвал себя гранатой.
Генштаб турецких ВС борется против отрядов «Сил народной самообороны» (СНС, входят в состав вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии») и партии «Демократический союз» (ДС) в Африне, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.
Ранее сегодня Израиль нанес удары по объектам в Сирии, называя это обороной и ответом на «иранскую агрессию».
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Ранее сегодня был сбит наш военный вертолет в провинции Хатай во время операции „Оливковая ветвь“. Они заплатят за это сполна».
По последним данным, в ходе операции «Оливковая ветвь», которая началась 20 января, ВС Турции уничтожили 1141 террориста в Африне. Эрдоган заявлял о подготовке новой операции в Сирии — в планах Анкары продолжить военные действия в провинции Идлиб.
Напомним, что 3 февраля в небе над Идлибом боевики сбили из ПЗРК российский штурмовик Су-25. Летчик Роман Филипов катапультировался, но погиб в бою с террористами: оказавшись в окружении, военный подпустил боевиков ближе и подорвал себя гранатой.
Генштаб турецких ВС борется против отрядов «Сил народной самообороны» (СНС, входят в состав вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии») и партии «Демократический союз» (ДС) в Африне, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.
Ранее сегодня Израиль нанес удары по объектам в Сирии, называя это обороной и ответом на «иранскую агрессию».
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