Москва обеспокоена ударами Израиля по Сирии

В Москве в связи с ударами Израиля по Сирии призывают стороны к сдержанности и заявляют о недопустимости создания угроз для военных РФ в САР.
В МИД РФ призвали все стороны проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут привести к осложнению ситуации. В Москве отметили, что обеспокоены развитием событий в Сирии в связи с израильскими ударами, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
МИД РФ: «Настойчиво призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, могущих привести к еще большему осложнению ситуации. Считаем необходимым безоговорочное уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, других стран региона».
МИД РФ заявил о недопустимости создания угроз для российских военных, которые оказывают республике помощь в борьбе с терроризмом.
МИД РФ: «Абсолютно недопустимым является создание угроз для жизни и безопасности российских военнослужащих, находящихся в САР по приглашению ее законного правительства для оказания содействия в борьбе с террористами. Особую озабоченность вызывает опасность эскалации напряженности внутри и вокруг зон деэскалации в Сирии, создание которых стало важным фактором снижения насилия на сирийской земле. Напоминаем, что сирийские правительственные войска соблюдают имеющиеся договоренности по обеспечению устойчивого функционирования зоны деэскалации на юго-западе страны».
Также в Москве сообщили, что на данный момент в САР оценивают потери среди сирийцев и материальный ущерб «в результате нападений».
Ранее в командовании армии Израиля заявили, что авиаудары по Сирии являются обороной и ответом на «акты агрессии со стороны Ирана». Отмечалось, что инцидент, с точки зрения израильтян, пока не исчерпан.
В ночь на 10 февраля, израильские ВВС сбили иранский беспилотник, запущенный, по данным Израиля, с территории Сирии. В ответ авиация Израиля нанесла удары по иранским объектам на территории САР. Сирийские военные сбили израильский F-16 (при этом отмечалось, что были сбиты несколько истребителей, эти данные Израиль опроверг). Оба пилота F-16 катапультировались, один из военных был госпитализирован с тяжелыми ранениями.
Следом ВВС Израиля сообщили о втором ударе по сирийской системе воздушной обороны и иранским целям в Сирии. По данным командования, атаковано 12 объектов. После этого израильтяне закрыли для полетов значительную часть страны. В САР заявили, что им удалось отбить вторую атаку израильской армии.
МИД РФ: «Настойчиво призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, могущих привести к еще большему осложнению ситуации. Считаем необходимым безоговорочное уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, других стран региона».
МИД РФ заявил о недопустимости создания угроз для российских военных, которые оказывают республике помощь в борьбе с терроризмом.
МИД РФ: «Абсолютно недопустимым является создание угроз для жизни и безопасности российских военнослужащих, находящихся в САР по приглашению ее законного правительства для оказания содействия в борьбе с террористами. Особую озабоченность вызывает опасность эскалации напряженности внутри и вокруг зон деэскалации в Сирии, создание которых стало важным фактором снижения насилия на сирийской земле. Напоминаем, что сирийские правительственные войска соблюдают имеющиеся договоренности по обеспечению устойчивого функционирования зоны деэскалации на юго-западе страны».
Также в Москве сообщили, что на данный момент в САР оценивают потери среди сирийцев и материальный ущерб «в результате нападений».
Ранее в командовании армии Израиля заявили, что авиаудары по Сирии являются обороной и ответом на «акты агрессии со стороны Ирана». Отмечалось, что инцидент, с точки зрения израильтян, пока не исчерпан.
В ночь на 10 февраля, израильские ВВС сбили иранский беспилотник, запущенный, по данным Израиля, с территории Сирии. В ответ авиация Израиля нанесла удары по иранским объектам на территории САР. Сирийские военные сбили израильский F-16 (при этом отмечалось, что были сбиты несколько истребителей, эти данные Израиль опроверг). Оба пилота F-16 катапультировались, один из военных был госпитализирован с тяжелыми ранениями.
Следом ВВС Израиля сообщили о втором ударе по сирийской системе воздушной обороны и иранским целям в Сирии. По данным командования, атаковано 12 объектов. После этого израильтяне закрыли для полетов значительную часть страны. В САР заявили, что им удалось отбить вторую атаку израильской армии.
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