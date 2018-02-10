«Ты супер!», выпуск первый: Ксения Цапулина

Тринадцатилетняя участница второго сезона международного вокального шоу «Ты супер!» Ксения Цапулина вышла на сцену в коротком воздушном белом платье в черный горох и кедах лимонного цвета. Юная артистка исполнила песню «Желтые ботинки».
Девочка так задорно начала свое выступление, что продюсер Виктор Дробыш сразу же нажал зеленую кнопку. Игорь Крутой одобрительно качал головой, но оценивать номер не спешил. Кнопку он нажал только после того, как это сделала Юлианна Караулова. Сергей Лазарев демонстрировал стойкость, но все-таки последовал примеру коллег.
Дробыш отметил красоту конкурсантки, Караулова назвала ее улыбку заражающей, Игорю Крутому понравились костюм и прическа исполнительницы, а Лазарев похвалил Ксению Цапулину за старание и умение соединить танец с музыкой.
Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 17 февраля, в 20:00 на НТВ.
Дробыш отметил красоту конкурсантки, Караулова назвала ее улыбку заражающей, Игорю Крутому понравились костюм и прическа исполнительницы, а Лазарев похвалил Ксению Цапулину за старание и умение соединить танец с музыкой.
Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 17 февраля, в 20:00 на НТВ.
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