Мы и наука. Наука и мы <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Мы и наука. Наука и мы 12+
    •  
    «Ты супер!», выпуск первый: Данил Хомяков. НТВ, Ты супер, знаменитости, музыка и музыканты, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск первый: Данил Хомяков

    «Ты супер!», выпуск первый: Данил Хомяков

    комментировать
    «Ты супер!», выпуск первый: Данил Хомяков

    «Ты супер!», выпуск первый: Данил Хомяков

    «Ты супер!», выпуск первый: Данил Хомяков

      Тринадцатилетний Данил Хомяков из ростовского поселка Малиновка, участвовавший в первом сезоне вокального шоу «Ты супер!», снова решил испытать свои силы.

      Юный артист вышел на сцену в лавандовом пиджаке и исполнил «Галину». Только двое членов жюри нажали на зеленые кнопки. «Хомяков-стайл» — танец, который Данил продемонстрировал в прошлом сезоне, в новом не только вспомнили, что и повторили на сцене.

      Юлианна Караулова и Сергей Лазарев, которые заняли судейские кресла только в этом сезоне, повторяли движение за юным, но уже популярным исполнителем.

      Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 17 февраля, в 20:00 на НТВ.

      Новости по теме

      «Ты супер!»

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru