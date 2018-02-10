«Ты супер!», выпуск первый: Данил Хомяков

Тринадцатилетний Данил Хомяков из ростовского поселка Малиновка, участвовавший в первом сезоне вокального шоу «Ты супер!», снова решил испытать свои силы.
Юный артист вышел на сцену в лавандовом пиджаке и исполнил «Галину». Только двое членов жюри нажали на зеленые кнопки. «Хомяков-стайл» — танец, который Данил продемонстрировал в прошлом сезоне, в новом не только вспомнили, что и повторили на сцене.
Юлианна Караулова и Сергей Лазарев, которые заняли судейские кресла только в этом сезоне, повторяли движение за юным, но уже популярным исполнителем.
Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 17 февраля, в 20:00 на НТВ.
Юлианна Караулова и Сергей Лазарев, которые заняли судейские кресла только в этом сезоне, повторяли движение за юным, но уже популярным исполнителем.
Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 17 февраля, в 20:00 на НТВ.
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