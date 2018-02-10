«Ты супер!», выпуск первый: Александра Кирильчук

Одиннадцатилетняя участница второго сезона международного вокального проекта «Ты супер!» Александра Кирильчук приехала из Таганрога.
Школьница вышла на сцену русском сарафане и кокошнике и исполнила «Барыню». Виктору Дробышу понадобилось всего несколько секунд, чтобы оценить данные юной артистки и нажать зеленую кнопку. Через некоторое время это сделали Юлианна Караулова и Игорь Крутой, Сергей Лазарев ударил по кнопке на последних минутах композиции.
Дробышу выступление очень понравилось, Караулова отметила темперамент Александры Кирильчук и призналась, что с нетерпением ждет ее новых номеров. Игорь Крутой похвалил девочку за собранность и умение справляться с волнением, а Лазарев назвал юную артистку солнечной девочкой и большой умницей.
Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 17 февраля, в 20:00 на НТВ.
Дробышу выступление очень понравилось, Караулова отметила темперамент Александры Кирильчук и призналась, что с нетерпением ждет ее новых номеров. Игорь Крутой похвалил девочку за собранность и умение справляться с волнением, а Лазарев назвал юную артистку солнечной девочкой и большой умницей.
Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 17 февраля, в 20:00 на НТВ.
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