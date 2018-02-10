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    «Ты супер!», выпуск первый: Александра Кирильчук. НТВ, Ты супер, знаменитости, музыка и музыканты, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск первый: Александра Кирильчук

    «Ты супер!», выпуск первый: Александра Кирильчук

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    «Ты супер!», выпуск первый: Александра Кирильчук

    «Ты супер!», выпуск первый: Александра Кирильчук

    «Ты супер!», выпуск первый: Александра Кирильчук

      Одиннадцатилетняя участница второго сезона международного вокального проекта «Ты супер!» Александра Кирильчук приехала из Таганрога.

      Школьница вышла на сцену русском сарафане и кокошнике и исполнила «Барыню». Виктору Дробышу понадобилось всего несколько секунд, чтобы оценить данные юной артистки и нажать зеленую кнопку. Через некоторое время это сделали Юлианна Караулова и Игорь Крутой, Сергей Лазарев ударил по кнопке на последних минутах композиции.

      Дробышу выступление очень понравилось, Караулова отметила темперамент Александры Кирильчук и призналась, что с нетерпением ждет ее новых номеров. Игорь Крутой похвалил девочку за собранность и умение справляться с волнением, а Лазарев назвал юную артистку солнечной девочкой и большой умницей.

      Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 17 февраля, в 20:00 на НТВ.

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