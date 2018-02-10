«Ты супер!», выпуск первый: Максим Гнатюк

Восемнадцатилетний участник второго сезона конкурса «Ты супер!» Максим Гнатюк приехал из Молдавии. Он вышел на сцену в элегантном пиджаке и при бабочке и внимательно вгляделся в членов жюри.
Композиция Il Mondo в исполнении юноши сразу же понравилась Виктору Дробышу, о чем он сообщил залу нажатием зеленой кнопки. Чуть позже оценили выступление конкурсанта Юлианна Караулова и Игорь Крутой. Зал аплодировал стоя.
Караулова похвалила голос Максима Гнатюка, Игорь Крутой признался, что медлил с оценкой, потому что хотел послушать верхние ноты. Сергей Лазарев объяснил исполнителю, что вокальная позиция «гуляла», и было слишком много открытого звука.
Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 17 февраля, в 20:00 на НТВ.
Караулова похвалила голос Максима Гнатюка, Игорь Крутой признался, что медлил с оценкой, потому что хотел послушать верхние ноты. Сергей Лазарев объяснил исполнителю, что вокальная позиция «гуляла», и было слишком много открытого звука.
Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 17 февраля, в 20:00 на НТВ.
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