«Ты супер!», выпуск первый: Сатеник Геворгян

Четырнадцатилетняя участница второго сезона международного вокального проекта «Ты супер!» Сатеник Геворгян приехала из армянского города Гюмри.
Девушка в красном концертном костюме вышла на сцену и исполнила композицию Zepyuri Nman. Юлианна Караулова, Игорь Крутой и Сергей Лазарев по очереди нажали кнопки, Виктор Дробыш это сделал на последних нотах.
Лазарев отметил прекрасный льющийся голос юной артистки и хороший слух, Крутой назвал Армению одной из самых музыкальных стран, Караулова обратила внимание на то, что скромность очень идет девушке. Дробыш посоветовал юной конкурсантке не кричать высокие ноты. Сатеник Геворгян поблагодарила всех членов жюри.
Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 17 февраля, в 20:00 на НТВ.
Лазарев отметил прекрасный льющийся голос юной артистки и хороший слух, Крутой назвал Армению одной из самых музыкальных стран, Караулова обратила внимание на то, что скромность очень идет девушке. Дробыш посоветовал юной конкурсантке не кричать высокие ноты. Сатеник Геворгян поблагодарила всех членов жюри.
Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 17 февраля, в 20:00 на НТВ.
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