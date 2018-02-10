«Ты супер!», выпуск первый: Диана Анкудинова

Четырнадцатилетняя участница второго сезона международного вокального проекта «Ты супер!» Диана Анкудинова приехала из Тольятти.
Исполнение песни Derniere Danse девушка начала с закрытыми глазами и сразу заслужила оценку Юлианны Карауловой. Сергей Лазарев вторым нажал зеленую кнопку, его примеру последовал Игорь Крутой. Виктор Дробыш почти до самого конца выступления держался, но и он ударил по кнопке.
На протяжении всего номера на лицах судей читались изумление, удивление и восторг. Жюри и зрители аплодировали Диане Анкудиновой стоя, а Виктор Дробыш даже уступил ей свое кресло, сказав, что скоро юная исполнительница сможет оценивать выступления других артистов.
Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 17 февраля, в 20:00 на НТВ.
На протяжении всего номера на лицах судей читались изумление, удивление и восторг. Жюри и зрители аплодировали Диане Анкудиновой стоя, а Виктор Дробыш даже уступил ей свое кресло, сказав, что скоро юная исполнительница сможет оценивать выступления других артистов.
Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 17 февраля, в 20:00 на НТВ.
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