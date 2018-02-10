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    Россиянин обманул американскую разведку на 100 тысяч долларов

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    Россиянин обманул американскую разведку на 100 тысяч долларов

    Россиянин обманул американскую разведку на 100 тысяч долларов

    Россиянин обманул американские разведывательные службы, обещая вернуть украденное у Агентства национальной безопасности (АНБ) «кибероружие» и передать компромат на Дональда Трампа.

    За возврат секретного «оружия», похищенного во время кибератаки, и информацию о связях команды Трампа с Москвой россиянин потребовал миллион долларов. Первую часть этой суммы, 100 тысяч долларов, ему передали в сентябре в одном из отелей Берлина.

    Однако, как пишет The New York Times, в обмен американские разведчики получили лишь «непроверенную и, возможно, сфабрикованную» информацию о Трампе. Обещанное «кибероружие» россиянин так и не предоставил.

    После этого разведывательные службы решили отказаться от сотрудничества с россиянином. Сотрудники разведслужб опасались огласки операции, которая могла бы вызвать новый политический кризис в Вашингтоне.

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