Россиянин обманул американскую разведку на 100 тысяч долларов

Россиянин обманул американские разведывательные службы, обещая вернуть украденное у Агентства национальной безопасности (АНБ) «кибероружие» и передать компромат на Дональда Трампа.
За возврат секретного «оружия», похищенного во время кибератаки, и информацию о связях команды Трампа с Москвой россиянин потребовал миллион долларов. Первую часть этой суммы, 100 тысяч долларов, ему передали в сентябре в одном из отелей Берлина.
Однако, как пишет The New York Times, в обмен американские разведчики получили лишь «непроверенную и, возможно, сфабрикованную» информацию о Трампе. Обещанное «кибероружие» россиянин так и не предоставил.
После этого разведывательные службы решили отказаться от сотрудничества с россиянином. Сотрудники разведслужб опасались огласки операции, которая могла бы вызвать новый политический кризис в Вашингтоне.
Однако, как пишет The New York Times, в обмен американские разведчики получили лишь «непроверенную и, возможно, сфабрикованную» информацию о Трампе. Обещанное «кибероружие» россиянин так и не предоставил.
После этого разведывательные службы решили отказаться от сотрудничества с россиянином. Сотрудники разведслужб опасались огласки операции, которая могла бы вызвать новый политический кризис в Вашингтоне.
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