Израиль назвал оборонительными удары по 12 объектам в Сирии

В командовании армии Израиля заявляют, что не заинтересованы в эскалации ситуации в Сирии, а авиаудары по территории этой страны являются оборонительными действиями, которые спровоцированы «актом агрессии Ирана».
Официальный представитель израильского армейского командования Йонатан Конрикус заявил, что «сирийцы играют с огнем, разрешая иранцам атаковать Израиль со своей территории». «Мы полны решимости, готовы и способны взыскать высокую цену с каждого, кто попытается нас атаковать», — добавил он.
Йонатан Конрикус, официальный представитель израильского армейского командования:«Это были оборонительные действия, спровоцированные актом агрессии со стороны Ирана. Мы защищаем свой суверенитет, воздушное пространство и гражданское население… Наш интерес в том, чтобы дать возможность израильским гражданам насладиться выходными без дальнейшей эскалации».
Офицер отметил, что инцидент, с точки зрения израильтян, пока не исчерпан, передает РИА Новости.
В командовании САР заявили, что отразили вторую атаку Израиля, который этим утром нанес удар по объектам на территории Сирии. Об этом сообщает агентство САНА.
Источник в командовании ВС Сирии: «Вражеские самолеты совершили в субботу еще одно агрессивное нападение, подвергнув ударам военные позиции на юге Сирии. Наши ПВО открыли огонь по воздушным целям и сорвали атаку противника».
В ночь на 10 февраля, израильские ВВС сбили иранский беспилотник, запущенный, по данным Израиля, с территории Сирии. В ответ авиация Израиля нанесла удары по иранским объектам на территории САР. Сирийские военные сбили израильский F-16 (при этом отмечалось, что были сбиты несколько истребителей, эти данные Израиль опроверг). Оба пилота F-16 катапультировались, один из военных был госпитализирован с тяжелыми ранениями.
Следом ВВС Израиля сообщили о втором ударе по сирийской системе воздушной обороны и иранским целям в Сирии. По данным командования, атаковано 12 объектов. После этого израильтяне закрыли для полетов значительную часть страны.
Йонатан Конрикус, официальный представитель израильского армейского командования:«Это были оборонительные действия, спровоцированные актом агрессии со стороны Ирана. Мы защищаем свой суверенитет, воздушное пространство и гражданское население… Наш интерес в том, чтобы дать возможность израильским гражданам насладиться выходными без дальнейшей эскалации».
Офицер отметил, что инцидент, с точки зрения израильтян, пока не исчерпан, передает РИА Новости.
В командовании САР заявили, что отразили вторую атаку Израиля, который этим утром нанес удар по объектам на территории Сирии. Об этом сообщает агентство САНА.
Источник в командовании ВС Сирии: «Вражеские самолеты совершили в субботу еще одно агрессивное нападение, подвергнув ударам военные позиции на юге Сирии. Наши ПВО открыли огонь по воздушным целям и сорвали атаку противника».
В ночь на 10 февраля, израильские ВВС сбили иранский беспилотник, запущенный, по данным Израиля, с территории Сирии. В ответ авиация Израиля нанесла удары по иранским объектам на территории САР. Сирийские военные сбили израильский F-16 (при этом отмечалось, что были сбиты несколько истребителей, эти данные Израиль опроверг). Оба пилота F-16 катапультировались, один из военных был госпитализирован с тяжелыми ранениями.
Следом ВВС Израиля сообщили о втором ударе по сирийской системе воздушной обороны и иранским целям в Сирии. По данным командования, атаковано 12 объектов. После этого израильтяне закрыли для полетов значительную часть страны.
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