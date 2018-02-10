МЧС опровергло публикацию вероятного сценария войны с Россией

МЧС не занимается прогнозами сценариев военных действий и оценкой вероятности ядерного удара, заявили в ведомстве.
МЧС не занимается прогнозами сценариев военных конфликтов и оценкой вероятности ядерного удара по России. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее стало известно о публикации исследования, в котором МЧС назвало самый вероятный сценарий войны с Россией, а также сообщило, что вероятность применения массового оружия в случае войны низка.
Пресс-служба МЧС РФ: «Оценка вероятности ядерного удара по территории Российской Федерации, а также прогнозы сценариев ведения военных конфликтов не относятся к компетенции МЧС России».
Представитель пресс-службы уточнил, что документ, на который ссылались СМИ, называется «Научно-методический труд по планированию и ведению гражданской обороны в федеральных органах исполнительной власти и организациях». Он был подготовлен еще в 2016 году и содержит инструкции по организации системы гражданской обороны, оповещению и эвакуации населения в различных чрезвычайных ситуациях, в том числе при военной угрозе.
Пресс-служба МЧС РФ: «Он предназначен для специалистов, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, и может использоваться в качестве справочника при разработке и корректировке соответствующих планов ГО и защиты населения».
Напомним, ранее стало известно о публикации исследования, в котором МЧС назвало самый вероятный сценарий войны с Россией, а также сообщило, что вероятность применения массового оружия в случае войны низка.
Пресс-служба МЧС РФ: «Оценка вероятности ядерного удара по территории Российской Федерации, а также прогнозы сценариев ведения военных конфликтов не относятся к компетенции МЧС России».
Представитель пресс-службы уточнил, что документ, на который ссылались СМИ, называется «Научно-методический труд по планированию и ведению гражданской обороны в федеральных органах исполнительной власти и организациях». Он был подготовлен еще в 2016 году и содержит инструкции по организации системы гражданской обороны, оповещению и эвакуации населения в различных чрезвычайных ситуациях, в том числе при военной угрозе.
Пресс-служба МЧС РФ: «Он предназначен для специалистов, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, и может использоваться в качестве справочника при разработке и корректировке соответствующих планов ГО и защиты населения».
Комментарии