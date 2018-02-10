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    Российский теплоход с пассажирами 5 дней провел в ледовом плену в Охотском море

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    Российский теплоход с пассажирами 5 дней провел в ледовом плену в Охотском море

    Российский теплоход с пассажирами 5 дней провел в ледовом плену в Охотском море

    Российский теплоход «Игорь Фархутдинов», застрявший во льдах Охотского моря, освобожден и направляется к Сахалину.

    Ледокол «Капитан Хлебников» освободил из ледового плена теплоход, застрявший в Охотском море в понедельник. В настоящее время оба судна направляются к берегам Сахалина, сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

    Пресс-служба правительства Сахалинской области: «Суда вышли из опасного района и двигаются к Корсакову. Ожидается, что в порт назначения пассажирский теплоход прибудет в ночь с субботы на воскресенье».

    смотретьЗастрявший в Охотском море теплоход расчищает себе путь к Сахалину
    Застрявший в Охотском море теплоход расчищает себе путь к Сахалину
    «Игорь Фархутдинов», который выполнял регулярный рейс Курильские острова — Южно-Сахалинск, застрял во льдах недалеко от берегов Японии в ночь с воскресенья на понедельник. На борту находились 127 пассажиров. Сначала экипаж теплохода принял решение изменить курс и пытался выбраться из ледового плена своими силами — судно обладает ледовым классом, — однако в пятницу по поручению губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко на помощь теплоходу был направлен ледокол.

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