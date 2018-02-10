В Южной Корее назвали «неуместным» предложение Японии возобновить военные учения

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе переговоров с
премьер-министром Японии Синдзо Абэ отверг его предложение в ближайшее время возобновить военные учения с участием США.
По данным агентства Ренхап, премьер-министр Синдзо Абэ попросил не откладывать американо-южнокорейские военные учения до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в переговорах по денуклеаризации КНДР.
В администрации президента Южной Кореи назвали предложение премьер-министра Японии «неуместным», так как оно «затрагивает вопрос суверенитета страны».
Представитель администрации президента Южной Кореи: «Это касается нашего суверенитета и является вмешательством во внутренние дела. По словам президента, со стороны премьер-министра было неуместно напрямую заявлять об этом».
Ранее стало известно, что члены делегации КНДР передали президенту Южной Кореи письмо от Ким Чен Ына. В нем северокорейский лидер приглашает главу соседнего государства совершить визит в Пхеньян. Мун Чжэ Ин приглашение принял, отметив, что посетит КНДР «после необходимых приготовлений».
В первый день Олимпиады Мун Чжэ Ин провел в Сеуле трехчасовую встречу с делегацией КНДР, в которую входят формальный глава Северной Кореи Ким рн Нам и родная сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким р Чжон. На банкете в честь Игр кроме 22 гостей из КНДР присутствовали премьер-министр Японии Синдзо Абэ и вице-президент США Майкл Пенс.
В администрации президента Южной Кореи назвали предложение премьер-министра Японии «неуместным», так как оно «затрагивает вопрос суверенитета страны».
Представитель администрации президента Южной Кореи: «Это касается нашего суверенитета и является вмешательством во внутренние дела. По словам президента, со стороны премьер-министра было неуместно напрямую заявлять об этом».
Ранее стало известно, что члены делегации КНДР передали президенту Южной Кореи письмо от Ким Чен Ына. В нем северокорейский лидер приглашает главу соседнего государства совершить визит в Пхеньян. Мун Чжэ Ин приглашение принял, отметив, что посетит КНДР «после необходимых приготовлений».
В первый день Олимпиады Мун Чжэ Ин провел в Сеуле трехчасовую встречу с делегацией КНДР, в которую входят формальный глава Северной Кореи Ким рн Нам и родная сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким р Чжон. На банкете в честь Игр кроме 22 гостей из КНДР присутствовали премьер-министр Японии Синдзо Абэ и вице-президент США Майкл Пенс.
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