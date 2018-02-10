Водитель разбившегося под Красноярском минивэна перевозил пассажиров незаконно

Водитель минивэна, 8 пассажиров которого погибли в ДТП в Красноярском крае, занимался нелегальными перевозками, сообщили в МВД.
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Водитель минивэна, попавшего в страшное ДТП на трассе в Красноярском крае, перевозил пассажиров нелегально. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-службы регионального управления МВД Владимир Юрченко.
Владимир Юрченко, начальник пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю: «По предварительным данным, водитель Honda Odyssey занимался нелегальными пассажирскими перевозками. Он набирал людей по объявлению».
Следователи уже возбудили уголовное дело, добавил Юрченко.
ДТП на 70-м километре трассы Канск — Тасеево — Устье призошло в субботу утром. В результате лобового столкновения Honda с КамАЗом водитель иномарки и все его пассажиры погибли. Среди жертв — двое маленьких детей и 17-летняя девушка. От удара автомобиль буквально расплющило. Водитель грузовика не пострадал. По предварительным данным, водитель минивэна не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
На месте трагедии сейчас работает следственная группа, туда уже вылетел исполняющий обязанности заместителя губернатора Красноярского края Павел Солодков, а также руководители региональных управлений МВД и ГИБДД.
Владимир Юрченко, начальник пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю: «По предварительным данным, водитель Honda Odyssey занимался нелегальными пассажирскими перевозками. Он набирал людей по объявлению».
Следователи уже возбудили уголовное дело, добавил Юрченко.
ДТП на 70-м километре трассы Канск — Тасеево — Устье призошло в субботу утром. В результате лобового столкновения Honda с КамАЗом водитель иномарки и все его пассажиры погибли. Среди жертв — двое маленьких детей и 17-летняя девушка. От удара автомобиль буквально расплющило. Водитель грузовика не пострадал. По предварительным данным, водитель минивэна не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
На месте трагедии сейчас работает следственная группа, туда уже вылетел исполняющий обязанности заместителя губернатора Красноярского края Павел Солодков, а также руководители региональных управлений МВД и ГИБДД.
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