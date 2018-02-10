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    Водитель разбившегося под Красноярском минивэна перевозил пассажиров незаконно

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    • Фото: nazarovo1961 / vk.com
    Водитель разбившегося под Красноярском минивэна перевозил пассажиров незаконно

    Водитель разбившегося под Красноярском минивэна перевозил пассажиров незаконно

    Водитель разбившегося под Красноярском минивэна перевозил пассажиров незаконно
  • Фото: nazarovo1961 / vk.com

    • Водитель минивэна, 8 пассажиров которого погибли в ДТП в Красноярском крае, занимался нелегальными перевозками, сообщили в МВД.

    Водитель минивэна, попавшего в страшное ДТП на трассе в Красноярском крае, перевозил пассажиров нелегально. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-службы регионального управления МВД Владимир Юрченко.

    Владимир Юрченко, начальник пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю: «По предварительным данным, водитель Honda Odyssey занимался нелегальными пассажирскими перевозками. Он набирал людей по объявлению».

    Следователи уже возбудили уголовное дело, добавил Юрченко.

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    ДТП на 70-м километре трассы Канск — Тасеево — Устье призошло в субботу утром. В результате лобового столкновения Honda с КамАЗом водитель иномарки и все его пассажиры погибли. Среди жертв — двое маленьких детей и 17-летняя девушка. От удара автомобиль буквально расплющило. Водитель грузовика не пострадал. По предварительным данным, водитель минивэна не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

    На месте трагедии сейчас работает следственная группа, туда уже вылетел исполняющий обязанности заместителя губернатора Красноярского края Павел Солодков, а также руководители региональных управлений МВД и ГИБДД.

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