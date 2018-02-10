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    Определен обладатель первого золота Олимпиады-2018

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    Определен обладатель первого золота <nobr>Олимпиады-2018</nobr>

    Определен обладатель первого золота Олимпиады-2018

    Определен обладатель первого золота <nobr>Олимпиады-2018</nobr>
  • Фото: Associated Press © 2018, Matthias Schrader

    • Шарлотт Калла из Швеции завоевала первое золото Олимпийских игр — 2018.

    Шведская лыжница Шарлотт Калла стала первой победительницей зимней Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Она финишировала первой в женском скиатлоне (7,5 классическим ходом+7,5 коньковым ходом).

    Серебро взяла норвежка Марит Бьёрген (+7,8 секунды), бронза у финки Кристы Пармакоски (+10,1). Россиянка Наталья Непряева (+33,0 секунды) заняла восьмое место.

    Отметим, что завоевавшая серебро Бьорген стала лидером по количеству завоеванных медалей на зимних Олимпийских играх среди женщин. На ее счету отныне 11 олимпийских наград: шесть золотых, четыре серебряные и одна бронзовая.

    Таким образом норвежка теперь опережает легенду советского спорта Раису Сметанину и знаменитую итальянку Стефанию Бельмондо.

    Зимние Олимпийские игры проходят в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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