Определен обладатель первого золота Олимпиады-2018

Шарлотт Калла из Швеции завоевала первое золото Олимпийских игр — 2018.

Шведская лыжница Шарлотт Калла стала первой победительницей зимней Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Она финишировала первой в женском скиатлоне (7,5 классическим ходом+7,5 коньковым ходом).



Серебро взяла норвежка Марит Бьёрген (+7,8 секунды), бронза у финки Кристы Пармакоски (+10,1). Россиянка Наталья Непряева (+33,0 секунды) заняла восьмое место.



Отметим, что завоевавшая серебро Бьорген стала лидером по количеству завоеванных медалей на зимних Олимпийских играх среди женщин. На ее счету отныне 11 олимпийских наград: шесть золотых, четыре серебряные и одна бронзовая.



Таким образом норвежка теперь опережает легенду советского спорта Раису Сметанину и знаменитую итальянку Стефанию Бельмондо.



Зимние Олимпийские игры проходят в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.



