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    В ГИБДД рассказали о причине автокатастрофы с 8 жертвами под Красноярском

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    • Фото: nazarovo1961 / vk.com
    В ГИБДД рассказали о причине автокатастрофы с 8 жертвами под Красноярском

    В ГИБДД рассказали о причине автокатастрофы с 8 жертвами под Красноярском

    В ГИБДД рассказали о причине автокатастрофы с 8 жертвами под Красноярском
  • Фото: nazarovo1961 / vk.com

    • Водитель минивэна, столкнувшегося с КамАЗом на трассе Канск — Тасеево — Устье, мог не справиться с управлением, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

    Водитель минивэна, попавшего в автокатастрофу на трассе в Красноярском крае, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Об этом РИА Новости сообщили в управлении ГИБДД по Красноярскому краю.

    Источник: «По предварительным данным, водитель минивэна не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. Но отчего он не справился — техническая причина, гололед, кто-то мог подрезать или еще что — все это сейчас устанавливают на месте специалисты».

    смотретьЛобовое столкновение на сибирской трассе унесло 8 жизней
    Лобовое столкновение на сибирской трассе унесло 8 жизней
    ДТП на 70-м километре трассы Канск — Тасеево — Устье призошло в субботу утром. В результате лобового столкновения минивэна с КамАЗом погибли 8 человек, включая двоих маленьких детей и 17-летнюю девушку. Все ехали в иномарке. От удара автомобиль буквально расплющило. Водитель грузовика не пострадал.

    На месте трагедии сейчас работает следственная группа, туда уже вылетел исполняющий обязанности заместителя губернатора Красноярского края Павел Солодков, а также руководители региональных управлений МВД и ГИБДД.

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