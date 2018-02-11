В советское время Северный Кавказ называли всесоюзными кузницей, здравницей и житницей. Способен ли он вернуть утраченные позиции? Что стоит за арестами чиновников в Дагестане? И где ждать продолжения?
Как избежать кумовства, затевая жизненно важные инвестиционные проекты? И сколько на прилавках наших магазинов поддельной кавказской минералки Об этом ведущий программы «Поздняков» поговорил с министром по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым.
О темпах роста в Северо-Кавказском федеральном округе
Если мы посмотрим даже результаты 2017 года, то мы видим темпы промышленного производства у нас более 102%. Если по стране у нас где-то 101%, то у нас 102%.
Об особенностях инвестиционного процесса в регионе
Нам важно избежать кумовства, чтобы этот проект был под тем человеком, который действительно умеет и хочет. Второе — кто вкладывает деньги, разделяя с нами риски. И третье — чтобы эти проекты соответствовали отраслевым, региональным или федеральным приоритетам.
О важности определения правового статуса Каспия
Мы пока не разрабатываем тот природно-ресурсный потенциал, который есть, именно из-за неурегулированности этого вопроса. Наш анализ показывает, что другие наши коллеги на это не обращают внимания. Мы единственные, кто действительно действует добропорядочно и в правовом поле.
О дагестанской истории с арестами чиновников как об определенном сигнале
Четкое, прозрачное, эффективное расходование государственных денег является приоритетом. Если вдруг кто-то пытается действовать по иным правилам, то возмездие будет неотвратимо.
О борьбе со злоупотреблениями в энергетической сфере
Сейчас в Госдуме обсуждаются поправки к закону, когда за первый раз врезку в трубу — тебе административный штраф, а уже за второй раз -уголовная ответственность, чтобы неповадно было.
О строительстве медицинского центра полного технологического цикла
Наша задача, чтобы к 2022 году такой комплекс появился. Но мы уже сегодня работаем с Институтом Пирогова для того, чтобы формировать потенциал системы образования соответствующей специализации, чтобы время не терять.
О туристическом потоке
Сегодня более 3,5 миллиона человек ежегодно приезжают на Кавказ. Но мы перед собой видим планку. Как минимум, это должно быть 10 миллионов человек.
О мифе «хватит кормить Кавказ»
Уровень бюджетной обеспеченности жителей Кавказа по средним общероссийским показателям, у нас этот показатель ниже 60%. Поэтому это миф, что Кавказ заливают денежными вливаниями.
О том, чем Кавказ готов накормить страну
По яблокам мы, если все будет удачно, и мы будем здесь агрессивны, то мы можем 20% ниши российского рынка спокойно занять. По овощам чуть-чуть ниже. Там до 10%.
О шансах приобрести в магазине настоящую кавказскую минералку
Сегодня стопроцентной гарантии пока нет. Потому что жесткого контроля и, скажем так, четкой организации добычи и производства не существует. Но мы уже к этому приближаемся.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 12 февраля, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью со Львом Кузнецовым.
О темпах роста в Северо-Кавказском федеральном округе
Если мы посмотрим даже результаты 2017 года, то мы видим темпы промышленного производства у нас более 102%. Если по стране у нас где-то 101%, то у нас 102%.
Об особенностях инвестиционного процесса в регионе
Нам важно избежать кумовства, чтобы этот проект был под тем человеком, который действительно умеет и хочет. Второе — кто вкладывает деньги, разделяя с нами риски. И третье — чтобы эти проекты соответствовали отраслевым, региональным или федеральным приоритетам.
О важности определения правового статуса Каспия
Мы пока не разрабатываем тот природно-ресурсный потенциал, который есть, именно из-за неурегулированности этого вопроса. Наш анализ показывает, что другие наши коллеги на это не обращают внимания. Мы единственные, кто действительно действует добропорядочно и в правовом поле.
О дагестанской истории с арестами чиновников как об определенном сигнале
Четкое, прозрачное, эффективное расходование государственных денег является приоритетом. Если вдруг кто-то пытается действовать по иным правилам, то возмездие будет неотвратимо.
О борьбе со злоупотреблениями в энергетической сфере
Сейчас в Госдуме обсуждаются поправки к закону, когда за первый раз врезку в трубу — тебе административный штраф, а уже за второй раз -уголовная ответственность, чтобы неповадно было.
О строительстве медицинского центра полного технологического цикла
Наша задача, чтобы к 2022 году такой комплекс появился. Но мы уже сегодня работаем с Институтом Пирогова для того, чтобы формировать потенциал системы образования соответствующей специализации, чтобы время не терять.
О туристическом потоке
Сегодня более 3,5 миллиона человек ежегодно приезжают на Кавказ. Но мы перед собой видим планку. Как минимум, это должно быть 10 миллионов человек.
О мифе «хватит кормить Кавказ»
Уровень бюджетной обеспеченности жителей Кавказа по средним общероссийским показателям, у нас этот показатель ниже 60%. Поэтому это миф, что Кавказ заливают денежными вливаниями.
О том, чем Кавказ готов накормить страну
По яблокам мы, если все будет удачно, и мы будем здесь агрессивны, то мы можем 20% ниши российского рынка спокойно занять. По овощам чуть-чуть ниже. Там до 10%.
О шансах приобрести в магазине настоящую кавказскую минералку
Сегодня стопроцентной гарантии пока нет. Потому что жесткого контроля и, скажем так, четкой организации добычи и производства не существует. Но мы уже к этому приближаемся.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 12 февраля, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью со Львом Кузнецовым.
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