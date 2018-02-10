Кортеж премьер-министра Канады попал в ДТП в Калифорнии

Три человека пострадали в результате аварии с кортежем
премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Кортеж премьер-министра Канады Джастина Трюдо попал в ДТП в калифорнийском городе Сими-Вэлли. Как сообщает телеканал KABC, по пути из Президентской библиотеки имени Рональда Рейгана, где выступил Трюдо, мотоцикл из кортежа столкнулся с автомобилем Toyota, в котором ехали местные жители.
Мотоциклист и пассажиры Toyota — женщина и ее сын — госпитализированы с травмами. Автомобиль, в котором ехал сам Трюдо, при столкновении задет не был.
Мотоциклист и пассажиры Toyota — женщина и ее сын — госпитализированы с травмами. Автомобиль, в котором ехал сам Трюдо, при столкновении задет не был.
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