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    Умер один из актеров сериала «Карточный домик»

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    • Фото: Reuters © 2018, Danny Moloshok
    Умер один из актеров сериала «Карточный домик»

    Умер один из актеров сериала «Карточный домик»

    Умер один из актеров сериала «Карточный домик»
  • Фото: Reuters © 2018, Danny Moloshok

    • На 60-м году жизни умер американский актер Рег Э. Кэти, известный по роли Фредди в сериале «Карточный домик».

    Известно, что Рег Э. Кэти несколько лет боролся с раком. Он умер в возрасте 59 лет.

    За роль Фрэдди в «Карточном домике» Рег Э. Кэти в 2015 году был удостоен премии «Эмми».

    Актер снимался в таких сериалах и фильмах как «Прослушка», «Скорая помощь», «Изгой», «Фантастическая четверка», «Маска», «Семь», «Американский психопат».

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