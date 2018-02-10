Умер один из актеров сериала «Карточный домик»

На 60-м году жизни умер американский актер Рег Э. Кэти, известный по роли Фредди в сериале «Карточный домик».

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Известно, что Рег Э. Кэти несколько лет боролся с раком. Он умер в возрасте 59 лет.



За роль Фрэдди в «Карточном домике» Рег Э. Кэти в 2015 году был удостоен премии «Эмми».



Актер снимался в таких сериалах и фильмах как «Прослушка», «Скорая помощь», «Изгой», «Фантастическая четверка», «Маска», «Семь», «Американский психопат».