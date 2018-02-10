В Лондоне упавшая с неба глыба льда чуть не убила дворника

В Лондоне с неба на дорогу упала ледяная глыба, едва не задев стоявших неподалеку людей.
Уборщик Сергей Мешков, который чуть не попал под «обстрел», рассказал Richmond and Twickenham Times, что кусок льда весил не меньше 10 кг.
Сергей Мешков, дворник: «Кусок льда, килограммов на 10, упал или с самолета, или с неба. Это все произошло очень быстро. Я не был напуган, но это могло меня убить. Думаю, мне повезло».
Другой очевидец в интервью Evening Standard отметил, что глыба наделала столько шума, что люди подумали о падении метеорита.
Амир Кхан: «Это было похоже на начало фильма-катастрофы. Она (глыба) произвела столько шума, как будто упал метеорит. Уборщик улиц был так удивлен и напуган. Все выбежали посмотреть, что происходит в небе. Это было безумие».
А The Independent отмечает, что, возможно, глыба льда могла упасть с самолета, которые часто пролетают над этой улицей в Лондоне. Представитель Управления по гражданской авиации допустил падение льда с самолета, но не исключил и метеорологический феномен.
Сергей Мешков, дворник: «Кусок льда, килограммов на 10, упал или с самолета, или с неба. Это все произошло очень быстро. Я не был напуган, но это могло меня убить. Думаю, мне повезло».
Другой очевидец в интервью Evening Standard отметил, что глыба наделала столько шума, что люди подумали о падении метеорита.
Амир Кхан: «Это было похоже на начало фильма-катастрофы. Она (глыба) произвела столько шума, как будто упал метеорит. Уборщик улиц был так удивлен и напуган. Все выбежали посмотреть, что происходит в небе. Это было безумие».
А The Independent отмечает, что, возможно, глыба льда могла упасть с самолета, которые часто пролетают над этой улицей в Лондоне. Представитель Управления по гражданской авиации допустил падение льда с самолета, но не исключил и метеорологический феномен.
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