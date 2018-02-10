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    Сергей Лавров поздравил дипломатов с профессиональным праздником. Лавров, МИД РФ, дипломатия, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСергей Лавров поздравил дипломатов с профессиональным праздником

    Сергей Лавров поздравил дипломатов с профессиональным праздником

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    Сергей Лавров поздравил дипломатов с профессиональным праздником

    Сергей Лавров поздравил дипломатов с профессиональным праздником

      Сегодня в России отмечают День дипломатического работника.

      Профессиональный праздник сотрудников МИДа был учрежден указом президента в 2002 году. Министр иностранных дел Сергей Лавров поздравил своих коллег и напомнил им о богатой истории отечественной дипломатии.

      Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Оставленное нам наследие ко многому обязывает, тем более что ситуация в мире не становится спокойнее. Осуществляя утвержденный президентом Владимиром Путиным многовекторный внешнеполитический курс, дипломатия вносит свой вклад в надежное обеспечение суверенитета и безопасности России. Наша самостоятельная, отвечающая национальным интересам линия в мировых делах опирается на поддержку российского общества. Никакие угрозы и давление к ее пересмотру не приведут. Подавляющее большинство государств мира рассматривают Россию в качестве естественного гаранта глобальной стабильности, защитницы ключевых принципов межгосударственного общения».

      Дату праздника выбрали неслучайно. Именно 10 февраля почти 470 лет назад появилось упоминание о первом внешнеполитическом ведомстве России, которое стало прообразом современного МИДа.

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