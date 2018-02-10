Еда высших достижений: чем питаются российские спортсмены

Питание людей из мира спорта высших достижений разработано особо тщательно. Атлеты и их доктора стараются сделать так, чтобы еда не помешала, а, наоборот, помогла выжать из организма максимум. Прибавляют ли спортивные диеты здоровья, и стоит ли простым людям перенимать пищевые привычки чемпионов?
Многие завидуют спортсменам, которые активно ездят по всему миру, но все ли знают, что на обычный туризм такие путешествия совсем не похожи? Например, пробовать понравившуюся местную еду не всегда получается. Основу меню спортсменов составляет привычная и довольно простая еда. В больших тренировочных центрах рацион стараются приблизить к домашнему и максимально разнообразить, например, одних овощей здесь не меньше восьми видов. Есть и ограничения. Например, повара стараются использовать только две специи — соль и перец. Спортсменам нельзя ни острое, ни соленое.
Такое внимание питанию чемпионов уделяли не всегда. Современная спортивная медицина нашла правильное место икре в рационе чемпионов. Такой высокобелковый продукт лучше всего идет после тренировки, а не до. Потребность в белках у атлетов выше, чем у простых людей, обычно они активно налегают на курицу и мясо, ведь для них еда — один из инструментов достижения их цели. Подробности — в программе «Еда живая и мертвая».
Такое внимание питанию чемпионов уделяли не всегда. Современная спортивная медицина нашла правильное место икре в рационе чемпионов. Такой высокобелковый продукт лучше всего идет после тренировки, а не до. Потребность в белках у атлетов выше, чем у простых людей, обычно они активно налегают на курицу и мясо, ведь для них еда — один из инструментов достижения их цели. Подробности — в программе «Еда живая и мертвая».
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