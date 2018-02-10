Бобровый хвост и копченая медвежатина: чем опасно мясо диких животных

Дикое мясо считается деликатесом. Многие любят лосятину, кабанятину, медвежатину, но мало кто знает, зачем на заводах дичь проверяют металлоискателем и почему ее популярностью недовольны врачи.
Из бобра, который неутомимо строит плотины и затапливает целые деревни, получается изумительная тушенка, ни за что не скажешь, что это бобер. Мясо и мясо, вкусное, нежное, мягкое, хорошее. Особым деликатесом считается бобровый хвост, в котором содержится много жировых прожилок, которые во время жарки тают, пропитывая мясо, в итоге блюдо получается сочным и мягким. У мяса бобра нет никакого привкуса, оно не пахнет ни лягушками, ни тиной, ни рыбой.
В разных странах кого только не едят: крокодилов, питонов, дикобразов, нутрий, ежиков. Сами охотники любят подчеркивать, что в природе животных не кормят антибиотиками и гормонами роста, они не испытывают стресса от жизни в тесном загоне, поэтому дичь — это лучшее мясо из всех возможных.
Жители Иркутской области по случаю детсадовского выпускного недавно угостились диковинкой — копченым мясом медведя, которое принес кто-то из родителей. Красивое, ароматное, оно просто таяло во рту. Через 2 недели у гурманов одеревенели пальцы рук, потом поднялась температура, начались озноб, боль в мышцах, лицо отекло. Врачи обнаружили трихинеллез.
Вылечить эту болезнь полностью невозможно. Стоит ли избегать дикого мяса или именно ему следует отдавать предпочтение? Ответы на эти вопросы узнала программа «Еда живая и мертвая».
В разных странах кого только не едят: крокодилов, питонов, дикобразов, нутрий, ежиков. Сами охотники любят подчеркивать, что в природе животных не кормят антибиотиками и гормонами роста, они не испытывают стресса от жизни в тесном загоне, поэтому дичь — это лучшее мясо из всех возможных.
Жители Иркутской области по случаю детсадовского выпускного недавно угостились диковинкой — копченым мясом медведя, которое принес кто-то из родителей. Красивое, ароматное, оно просто таяло во рту. Через 2 недели у гурманов одеревенели пальцы рук, потом поднялась температура, начались озноб, боль в мышцах, лицо отекло. Врачи обнаружили трихинеллез.
Вылечить эту болезнь полностью невозможно. Стоит ли избегать дикого мяса или именно ему следует отдавать предпочтение? Ответы на эти вопросы узнала программа «Еда живая и мертвая».
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