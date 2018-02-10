Лидер КНДР пригласил президента Южной Кореи посетить Пхеньян

Члены делегации КНДР передали президенту Южной Кореи письмо от Ким Чен Ына.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что хотел бы провести встречу с южнокорейским президентом в кратчайшие сроки. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на президентскую администрацию.



Известно, что президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину было передано письмо от северокорейского лидера. Однако приглашение посетить Пхеньян прозвучало от сестры Ким Чен Ына во время обеда, который давали накануне в президентском дворце.



Как сообщает агентство Киодо, Мун Чжэ Ин в ответ пообещал посетить Пхеньян «после необходимых приготовлений».



Накануне Мун Чжэ Ин провел в Сеуле трехчасовую встречу с делегацией КНДР, в которую, помимо формального главы КНДР, 90-летнего председатель президиума Верховного собрания Ким рн Нама, входит родная сестра лидера страны Ким Чен Ына — Ким р Чжон. Делегация КНДР в составе 22 человек прибыла в Республику Корея 9 февраля. Мун Чжэ Ин контактировал с ее представителями и на торжественном банкете перед церемонией открытия Игр, где также присутствовали премьер-министр Японии Синдзо Абэ и вице-президент США Майкл Пенс.



Известно, что во время встречи южнокорейский лидер призвал Пхеньян начать диалог с Вашингтоном.



Сегодня южнокорейский президент Мун Чжэ Ин и формальный глава КНДР Ким рн Нам договорились вместе посмотреть игру с участием объединенной женской сборной по хоккею двух Корей.