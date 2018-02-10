В Китае автомобиль пробил стену и вылетел со второго этажа парковки: видео

В Интернете обсуждают драматичные кадры аварии, которая произошла в Китае на многоуровневой парковке.

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Китай

парковка

На записи видно, как автомобиль медленно приближается к выезду, а затем резко набирает скорость, пробивает стену и падает со второго этажа. Через некоторое дверь авто открывается, с пассажирского сидения встает женщина, а чуть позже очевидцы помогают выбраться из салона мужчине, который был за рулем.



К счастью, водитель и пассажирка отделались легкими травмами. Позже автомобилист рассказал, что уронил USB-кабель, а когда наклонился поднять его, случайно нажал на газ.