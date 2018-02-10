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    Мотивировочная часть: CAS объяснил свое решение по искам российских атлетов. ОКР, Олимпиада, допинг, спорт, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМотивировочная часть: CAS объяснил свое решение по искам российских атлетов

    Мотивировочная часть: CAS объяснил свое решение по искам российских атлетов

    5 комментариев
    • Фото: tas-cas.org
    Мотивировочная часть: CAS объяснил свое решение по искам российских атлетов

    Мотивировочная часть: CAS объяснил свое решение по искам российских атлетов

    Мотивировочная часть: CAS объяснил свое решение по искам российских атлетов
    • Фото: tas-cas.org

      • Спортивный арбитражный суд (CAS) разъяснил, почему отклонил иски российских спортсменов, которые не получили приглашение на Олимпийские игры.

      Мотивировочную часть решений по 45 атлетам и двум тренерам опубликовали на сайте организации. По мнению судейской коллегии, отказ Международного олимпийского комитета приглашать наших спортсменов на Игры нельзя считать санкцией. CAS также не увидел дискриминационных или несправедливых действий МОК в отношении наших спортсменов. В суде пояснили, что все заявки одобряет именно Международный олимпийский комитет, а он может отказать заявителю без объяснения причин.

      Накануне в Южной Корее состоялось торжественное открытие Игр. Олимпийский огонь зажгла Ким Юна, которая является первой южнокорейской фигуристкой, добившейся побед на крупных международных соревнованиях. На Играх в 2010 году она завоевала золото в одиночном катании, триумфально выступила на чемпионатах мира в 2009-м и 2013 годах, получила серебряную медаль на Олимпиаде в 2014 году и установила 11 мировых рекордов.
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