На НТВ стартует новый сезон международного вокального шоу «Ты супер!», в котором примут конкурса стали 82 ребенка из разных уголков России, стран СНГ и даже из Сирии. Они приехали в Москву две недели назад, но на заветную сцену сегодня выходят впервые. Заочно с ней они знакомы давно, так как смотрели первый сезон.
Как оказалось, не только людям телевизор прибавляет килограммы. Ребята признались, что с экрана телевизора сцена смотрелась большой, а на самом деле она маленькая.
Восьмилетняя Василина Понамарёва приехала из далекого бурятского улуса Барагхан. Родная мать, которая сама является выпускницей интерната, от девочки отказалась, зато отец и бабушка ее не бросили.
«Ты супер!» — международный конкурс, объединивший 82 участника из 13 стран — Армении, Сирии, Эстонии, Германии и других. Диане Анкудиновой из года в год снился сон о том, как она выходит на сцену в красивом платье и поет. Теперь сон стал явью. Диане аплодируют стоя.
А ведь всего этого могло не быть. Маленькую Диану пыталась убить ее биологическая мать. Девочка попадала в детдом, но через несколько лет все-таки обрела настоящую семью, где за нее сейчас болеют всем сердцем. 14-летняя Сатеник Геворгян живет в детском доме армянского города Гюмри. Она никогда не занималась вокалом и не знает нот, но в это просто невозможно поверить, слушая ее чудесный голос.
На других вокальных конкурсах они бы были конкурентами, а здесь на такие вопросы обижаются. Первый сезон показал, что дети, потерявшие родителей, воспитанные в интернатах или приемных семьях, приходят на проект не только за победой, но и за дружбой.
Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер АО «Телекомпания НТВ»: «Многие дети не просто первый выезжают в Москву, они первый раз выезжают вообще куда-то. Конкурс — это вершина айсберга. Они живут в пансионатах, ходят на разные мероприятия, живут полной жизнью».
Как выяснила корреспондент Алина Репина, правила проекта остались прежними: чтобы участник прошел дальше, в первом туре не менее трех судей должны нажать зеленые кнопки. Вот только состав жюри на этот раз изменился — кресла занимают Игорь Крутой, Виктор Дробыш, Юлианна Караулова и Сергей Лазарев. На него девочки возлагали особые надежды. Но с первых же минут стало ясно, что скидок и авансов от сладкоголосого певца не дождешься. На проект он пришел не только чтобы поддержать детей, но и чтобы развить их таланты.
Сергей Лазарев, певец: «Мне уже дали прозвище — Цепляка, потому что я ко всем цепляюсь с комментариями. Мы не ругаем, мы даем советы».
Здесь случаются настоящие чудеса. Дети находят родителей, встречаются с кумирами, поют и понимают, что в жизни возможно все, несмотря оставшиеся позади ужасы и тяготы Смотрите первый выпуск нового сезона проекта «Ты супер!» сегодня в 20:00 на НТВ.
Восьмилетняя Василина Понамарёва приехала из далекого бурятского улуса Барагхан. Родная мать, которая сама является выпускницей интерната, от девочки отказалась, зато отец и бабушка ее не бросили.
«Ты супер!» — международный конкурс, объединивший 82 участника из 13 стран — Армении, Сирии, Эстонии, Германии и других. Диане Анкудиновой из года в год снился сон о том, как она выходит на сцену в красивом платье и поет. Теперь сон стал явью. Диане аплодируют стоя.
А ведь всего этого могло не быть. Маленькую Диану пыталась убить ее биологическая мать. Девочка попадала в детдом, но через несколько лет все-таки обрела настоящую семью, где за нее сейчас болеют всем сердцем. 14-летняя Сатеник Геворгян живет в детском доме армянского города Гюмри. Она никогда не занималась вокалом и не знает нот, но в это просто невозможно поверить, слушая ее чудесный голос.
На других вокальных конкурсах они бы были конкурентами, а здесь на такие вопросы обижаются. Первый сезон показал, что дети, потерявшие родителей, воспитанные в интернатах или приемных семьях, приходят на проект не только за победой, но и за дружбой.
Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер АО «Телекомпания НТВ»: «Многие дети не просто первый выезжают в Москву, они первый раз выезжают вообще куда-то. Конкурс — это вершина айсберга. Они живут в пансионатах, ходят на разные мероприятия, живут полной жизнью».
Как выяснила корреспондент Алина Репина, правила проекта остались прежними: чтобы участник прошел дальше, в первом туре не менее трех судей должны нажать зеленые кнопки. Вот только состав жюри на этот раз изменился — кресла занимают Игорь Крутой, Виктор Дробыш, Юлианна Караулова и Сергей Лазарев. На него девочки возлагали особые надежды. Но с первых же минут стало ясно, что скидок и авансов от сладкоголосого певца не дождешься. На проект он пришел не только чтобы поддержать детей, но и чтобы развить их таланты.
Сергей Лазарев, певец: «Мне уже дали прозвище — Цепляка, потому что я ко всем цепляюсь с комментариями. Мы не ругаем, мы даем советы».
Здесь случаются настоящие чудеса. Дети находят родителей, встречаются с кумирами, поют и понимают, что в жизни возможно все, несмотря оставшиеся позади ужасы и тяготы Смотрите первый выпуск нового сезона проекта «Ты супер!» сегодня в 20:00 на НТВ.
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