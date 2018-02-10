В Красной Поляне открылся первый в России совариум

На сочинском курорте «Газпром» открылся первый в России питомник для сов. Там обитает около 30 видов этих хищных птиц, в том числе самая большая сова в мире. Уникальная особенность приюта заключается в полном отсутствии сеток. Это помогает пернатым поддерживать отличную физическую форму.

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Бесстрашная сипуха Белла — одна из обитательниц первого в России совариума. Она не боится человека и всегда рада устроить для посетителей небольшое представление. Попадая сюда, и птица, и человек в первую очередь борются со своими стереотипами. Для питомцев здесь в буквальном смысле нет преград, все они содержатся в специальных домиках, где можно свободно передвигаться по территории.



Посетители в первую очередь отмечают необычную активность птиц. То, что совы — ночные хищники, знает каждый ребенок, но то, что среди них есть дневные охотники и их немало, узнают из лекций в совариуме. Подробности — в репортаже корреспондента Андрея Михайлова.