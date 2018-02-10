Жители регионов наказывают местных депутатов за хамство на дороге

Наглость народных избранников зачастую переходит все границы. Какие преимущества дает
водителю мандат? Абсолютно никаких!
Депутат Ставропольской краевой Думы Илья Дроздов устроил ДТП, на красный свет влетев на кроссовере в автобус. Люди — в больнице, пассажирский транспорт разбит, водитель — без работы. Встреча с народным избранником круто изменила жизнь Евгения Кусакина. Его едва не признали виновным в аварии.
Евгений Кусакин, водитель автобуса: «Сотрудники полиции намекали мне, что платить буду я, что я буду компенсировать причиненный пассажирам вред, потому что депутат все равно отмажется».
Так и случилось: депутат заявил, что ехал на зеленый. Но легенду испортила запись регистратора.
Максим Миронов, владелец автобуса: «Если бы видео не появилось в Интернете, понятно, кого бы сделали виноватым. Депутат краевой Думы — это человек высшего общества, а водитель — работяга, он — никто!»
Ставропольский водитель решился и отправил жалобу сразу в Государственную думу. И его поддержали.
Ярослав Нилов, депутат Госдумы РФ: «Приняли решение направить обращение в ГАИ, чтобы там исследовали все доказательства, особенно видеоматериалы».
Дроздов признался, что ехал на красный, зато авторам жалоб обещал отомстить за испорченную репутацию. Солидный ведь человек, в прошлом депутат Госдумы.
Илья Дроздов, депутат Ставропольской краевой думы: «Раз уж вы решили, что я депутат и меня можно так облить помоями на всю страну, то, наверное, и мы будем что-нибудь думать».
Отступать от некоторых пунктов правил могут только руководители Госдумы и лидеры парламентских фракций. Другим мандат преимуществ на дороге не дает.
Вячеслав Лысаков, депутат Госдумы РФ: «Это миф народный, что депутаты муниципальные, региональные или депутаты Госдумы имеют некоторую неприкосновенность на дороге».
Приемы уличного боя продемонстрировал Сергей Жидеев, депутат из городка Карталы Челябинской области. Избитый водитель отнес запись в полицию. Психологи объяснили, что не каждому дано без потерь пройти испытание властью.
Александр Кичаев, психолог: «Так сложилось исторически. На дорогах Руси барин ехал с ветерком на тройке лихой! Кучер всем кричал: посторонись, поберегись! Сейчас человек с мандатом себя ощущает тем самым барином».
Остановить хамство обладателей местечковых мандатов можно. Для этого надо снимать видео, обращаться в полицию и жаловаться по партийной линии. Подробности — в программе «Главная дорога».
Евгений Кусакин, водитель автобуса: «Сотрудники полиции намекали мне, что платить буду я, что я буду компенсировать причиненный пассажирам вред, потому что депутат все равно отмажется».
Так и случилось: депутат заявил, что ехал на зеленый. Но легенду испортила запись регистратора.
Максим Миронов, владелец автобуса: «Если бы видео не появилось в Интернете, понятно, кого бы сделали виноватым. Депутат краевой Думы — это человек высшего общества, а водитель — работяга, он — никто!»
Ставропольский водитель решился и отправил жалобу сразу в Государственную думу. И его поддержали.
Ярослав Нилов, депутат Госдумы РФ: «Приняли решение направить обращение в ГАИ, чтобы там исследовали все доказательства, особенно видеоматериалы».
Дроздов признался, что ехал на красный, зато авторам жалоб обещал отомстить за испорченную репутацию. Солидный ведь человек, в прошлом депутат Госдумы.
Илья Дроздов, депутат Ставропольской краевой думы: «Раз уж вы решили, что я депутат и меня можно так облить помоями на всю страну, то, наверное, и мы будем что-нибудь думать».
Отступать от некоторых пунктов правил могут только руководители Госдумы и лидеры парламентских фракций. Другим мандат преимуществ на дороге не дает.
Вячеслав Лысаков, депутат Госдумы РФ: «Это миф народный, что депутаты муниципальные, региональные или депутаты Госдумы имеют некоторую неприкосновенность на дороге».
Приемы уличного боя продемонстрировал Сергей Жидеев, депутат из городка Карталы Челябинской области. Избитый водитель отнес запись в полицию. Психологи объяснили, что не каждому дано без потерь пройти испытание властью.
Александр Кичаев, психолог: «Так сложилось исторически. На дорогах Руси барин ехал с ветерком на тройке лихой! Кучер всем кричал: посторонись, поберегись! Сейчас человек с мандатом себя ощущает тем самым барином».
Остановить хамство обладателей местечковых мандатов можно. Для этого надо снимать видео, обращаться в полицию и жаловаться по партийной линии. Подробности — в программе «Главная дорога».
Комментарии