«Юридический салон», 10 февраля

В снежные зимы водители задаются вопросом, можно ли по обледеневшим городским дорогам общего пользования ездить с цепями противоскольжения на колесах?
Сергей Волгин, юрист: «Правила дорожного движения не устанавливают никаких ограничений в использовании цепей противоскольжения. Поэтому наказания за их использование на дорогах общего пользования быть не может».
Программа «Главная дорога» напоминает, что на заснеженной дороге нужно быть предельно осторожным и очень внимательным, ведь цепи и браслеты — не панацея, позволяющая превратить машину в танк.
Программа «Главная дорога» напоминает, что на заснеженной дороге нужно быть предельно осторожным и очень внимательным, ведь цепи и браслеты — не панацея, позволяющая превратить машину в танк.
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