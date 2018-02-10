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    «Юридический салон», 10 февраля. Главная дорога. Юридический салон, автомобили. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Юридический салон», 10 февраля

    «Юридический салон», 10 февраля

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    «Юридический салон», 10 февраля

    «Юридический салон», 10 февраля

      В снежные зимы водители задаются вопросом, можно ли по обледеневшим городским дорогам общего пользования ездить с цепями противоскольжения на колесах?

      Сергей Волгин, юрист: «Правила дорожного движения не устанавливают никаких ограничений в использовании цепей противоскольжения. Поэтому наказания за их использование на дорогах общего пользования быть не может».

      Программа «Главная дорога» напоминает, что на заснеженной дороге нужно быть предельно осторожным и очень внимательным, ведь цепи и браслеты — не панацея, позволяющая превратить машину в танк.

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