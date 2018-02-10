Актриса Ирина Пегова за рулем репетирует, красится и поет

По городу актриса Ирина Пегова предпочитает передвигаться на велосипеде или на самокате, только холод и слякоть заставляют ее пересесть за руль автомобиля.
Артистка признается, что машина ей нужна для редких поездок, пешком безопаснее и полезнее для фигуры. Пегова вспоминает, как когда-то не вылезала из-за руля своей первой легковушки. С немецким кроссовером, на котором она ездит сейчас, отношения сложились не сразу. Машина заказывалась через Интернет, при получении звезда расстроилась.
Ирина Пегова, заслуженная артистка России: «Я очень разочаровалась, даже практически плакала. Села в салон и поняла, что сделала ошибку. Это была какая-то глупость. Мне показалось, что кожа искусственная, что все казалось не так».
Уже 3 года актриса и машина неразлучны. Это не просто автомобиль, это — передвижной салон красоты со складом косметики. Ирина во время езды подкрашивает губы.
Ирина Пегова: «Как-то инспекторы остановили за то, что я красила ресницы за рулем. Я говорю: где в правилах дорожного движения написано, что этого делать нельзя?»
До сих пор звезда продолжает делать экстремальный макияж и не скрывает, что ездить с ней небезопасно. Чтобы не заснуть, она поет за рулем. Автомобилем Пегова пользуется так редко, что на заправке едва вспоминает, что и куда заливать. Книжку, средства личной гигиены, расчески и ложечку для обуви актриса возит с собой в багажнике. Подробности — в программе «Главная дорога».
Ирина Пегова, заслуженная артистка России: «Я очень разочаровалась, даже практически плакала. Села в салон и поняла, что сделала ошибку. Это была какая-то глупость. Мне показалось, что кожа искусственная, что все казалось не так».
Уже 3 года актриса и машина неразлучны. Это не просто автомобиль, это — передвижной салон красоты со складом косметики. Ирина во время езды подкрашивает губы.
Ирина Пегова: «Как-то инспекторы остановили за то, что я красила ресницы за рулем. Я говорю: где в правилах дорожного движения написано, что этого делать нельзя?»
До сих пор звезда продолжает делать экстремальный макияж и не скрывает, что ездить с ней небезопасно. Чтобы не заснуть, она поет за рулем. Автомобилем Пегова пользуется так редко, что на заправке едва вспоминает, что и куда заливать. Книжку, средства личной гигиены, расчески и ложечку для обуви актриса возит с собой в багажнике. Подробности — в программе «Главная дорога».
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