Цепи и браслеты противоскольжения оказались бесполезны на снежной целине

Водители часто сталкиваются с ситуацией, когда дорогу завалило снегом, а ехать надо. Что поможет машине на снежной целине?
Олег Богданов сражался с сугробами полтора месяца, когда с командой единомышленников въезжал на машине на вершину Эльбруса. Заезд вошел в Книгу рекордов Гиннесса.
Олег Богданов: «Цепи были непростые. Мы к цепям приварили специальные плашки с большими шипами, чтобы они могли вгрызаться в снег».
Суровые условия рождают суровые изобретения. Тахир Байманбетов из Дагестана изготовил себе простые и компактные браслеты. Виктор Мерк из Тульской области изобрел пятое колесо на ведущую ось.
Кто-то спросит: зачем изобретать велосипед, если можно его купить? В продаже есть цепи и браслеты на любой кошелек. Цепи противоскольжения отличаются по рисунку — ромб и лесенка. Браслеты — это, по сути, отдельные элементы цепи-лесенки, которые надеваются через отверстия в диске.
Цепь лесенка — сурово и недорого, весит больше 6 килограммов. Цепи противоскольжения в 2 раза дороже, потому что самонатягивающиеся. Весят они 4 килограмма. Пластиковые браслеты противоскольжения в количестве 6 штук почти ничего не стоят и весят силы 200 граммов. Десять одноразовых браслетов противоскольжения обойдутся в 450 рублей. Как эту красоту на колеса надевать, ведь инструкции нет. На самом деле это целая спецоперация, которая требует тренировок.
Цепи надевают на ведущие колеса. С браслетами все понятно и без инструкций. На рыхлом снегу глубиной в 35 сантиметров, под которыми мерзлый грунт, пластик моментально развалился. Стальные браслеты и цепи лесенкой уверенно гребут, но автомобиль руля не слушается, его бросает в стороны. Если упустить момент, машина зароется и ляжет на днище.
Рисунок ромбом распределяет поперечные нагрузки и лучше управляется, при этом мелкие звенья цепи не дают колесу закопаться сразу. Но стоит чуть добавить газу — авто зарывается. На самонатягивающихся ромбовидных цепях такая же управляемость, зарываются они примерно так же. На снежной целине надо быть очень осторожным и ни в коем случае не думать, что цепи и браслеты — панацея, которая сделает из машины танк. Сугробы лучше не штурмовать, а убирать лопатой. Не хочется рыть — позвоните знакомому трактористу. Подробности — в программе «Главная дорога».
Олег Богданов: «Цепи были непростые. Мы к цепям приварили специальные плашки с большими шипами, чтобы они могли вгрызаться в снег».
Суровые условия рождают суровые изобретения. Тахир Байманбетов из Дагестана изготовил себе простые и компактные браслеты. Виктор Мерк из Тульской области изобрел пятое колесо на ведущую ось.
Кто-то спросит: зачем изобретать велосипед, если можно его купить? В продаже есть цепи и браслеты на любой кошелек. Цепи противоскольжения отличаются по рисунку — ромб и лесенка. Браслеты — это, по сути, отдельные элементы цепи-лесенки, которые надеваются через отверстия в диске.
Цепь лесенка — сурово и недорого, весит больше 6 килограммов. Цепи противоскольжения в 2 раза дороже, потому что самонатягивающиеся. Весят они 4 килограмма. Пластиковые браслеты противоскольжения в количестве 6 штук почти ничего не стоят и весят силы 200 граммов. Десять одноразовых браслетов противоскольжения обойдутся в 450 рублей. Как эту красоту на колеса надевать, ведь инструкции нет. На самом деле это целая спецоперация, которая требует тренировок.
Цепи надевают на ведущие колеса. С браслетами все понятно и без инструкций. На рыхлом снегу глубиной в 35 сантиметров, под которыми мерзлый грунт, пластик моментально развалился. Стальные браслеты и цепи лесенкой уверенно гребут, но автомобиль руля не слушается, его бросает в стороны. Если упустить момент, машина зароется и ляжет на днище.
Рисунок ромбом распределяет поперечные нагрузки и лучше управляется, при этом мелкие звенья цепи не дают колесу закопаться сразу. Но стоит чуть добавить газу — авто зарывается. На самонатягивающихся ромбовидных цепях такая же управляемость, зарываются они примерно так же. На снежной целине надо быть очень осторожным и ни в коем случае не думать, что цепи и браслеты — панацея, которая сделает из машины танк. Сугробы лучше не штурмовать, а убирать лопатой. Не хочется рыть — позвоните знакомому трактористу. Подробности — в программе «Главная дорога».
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