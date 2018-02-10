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    Цепи и браслеты противоскольжения оказались бесполезны на снежной целине. Главная дорога. Лаборатория, автомобили, зима, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦепи и браслеты противоскольжения оказались бесполезны на снежной целине

    Цепи и браслеты противоскольжения оказались бесполезны на снежной целине

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    Цепи и браслеты противоскольжения оказались бесполезны на снежной целине

    Цепи и браслеты противоскольжения оказались бесполезны на снежной целине

    Цепи и браслеты противоскольжения оказались бесполезны на снежной целине

      Водители часто сталкиваются с ситуацией, когда дорогу завалило снегом, а ехать надо. Что поможет машине на снежной целине?

      Олег Богданов сражался с сугробами полтора месяца, когда с командой единомышленников въезжал на машине на вершину Эльбруса. Заезд вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

      Олег Богданов: «Цепи были непростые. Мы к цепям приварили специальные плашки с большими шипами, чтобы они могли вгрызаться в снег».

      Суровые условия рождают суровые изобретения. Тахир Байманбетов из Дагестана изготовил себе простые и компактные браслеты. Виктор Мерк из Тульской области изобрел пятое колесо на ведущую ось.

      Кто-то спросит: зачем изобретать велосипед, если можно его купить? В продаже есть цепи и браслеты на любой кошелек. Цепи противоскольжения отличаются по рисунку — ромб и лесенка. Браслеты — это, по сути, отдельные элементы цепи-лесенки, которые надеваются через отверстия в диске.

      Цепь лесенка — сурово и недорого, весит больше 6 килограммов. Цепи противоскольжения в 2 раза дороже, потому что самонатягивающиеся. Весят они 4 килограмма. Пластиковые браслеты противоскольжения в количестве 6 штук почти ничего не стоят и весят силы 200 граммов. Десять одноразовых браслетов противоскольжения обойдутся в 450 рублей. Как эту красоту на колеса надевать, ведь инструкции нет. На самом деле это целая спецоперация, которая требует тренировок.

      Цепи надевают на ведущие колеса. С браслетами все понятно и без инструкций. На рыхлом снегу глубиной в 35 сантиметров, под которыми мерзлый грунт, пластик моментально развалился. Стальные браслеты и цепи лесенкой уверенно гребут, но автомобиль руля не слушается, его бросает в стороны. Если упустить момент, машина зароется и ляжет на днище.

      Рисунок ромбом распределяет поперечные нагрузки и лучше управляется, при этом мелкие звенья цепи не дают колесу закопаться сразу. Но стоит чуть добавить газу — авто зарывается. На самонатягивающихся ромбовидных цепях такая же управляемость, зарываются они примерно так же. На снежной целине надо быть очень осторожным и ни в коем случае не думать, что цепи и браслеты — панацея, которая сделает из машины танк. Сугробы лучше не штурмовать, а убирать лопатой. Не хочется рыть — позвоните знакомому трактористу. Подробности — в программе «Главная дорога».

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