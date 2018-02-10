В снегопады водители скупают лопаты и превращают внедорожники в грейдеры

В рекордные снегопады водители приходят на помощь друг другу. В такие дни лопаты становятся дефицитом. Если нечем копать, придется скручивать номер, если копать лень, можно вызвать помощников или сделать из машины грейдер.
Самое скандальное видео недели демонстрирует до сих пор неочищенные от снега дороги Москвы. Коммунальная техника наматывает часы на холостом ходу, лишенные тротуаров пешеходы вынуждены делить с машинами проезжую часть.
В Татарстане инспектору пришлось нести пешехода на руках. В заваленном снегом Подмосковье автомобилисты просто выживают. Они превращают внедорожники в грейдеры. Отвал делают из старых железяк в гараже, а в багажнике на всякий случай возят обычные лопаты.
Певец Родион Газманов советует: за неимением лопаты можно воспользоваться самым плоским и прочным, что у вас есть, например, госномер машины. Правда, сотрудники ГИБДД такой подход не одобрят.
Есть люди, которые зарабатывают на уборке сугробов. Идея возникла, когда один из водителей откапывал свою машину во дворе. Сосед попросил о помощи и за расчистку снега заплатил 500 рублей. Тогда возникла идея брать такую сумму за спасение каждого автомобиля, пенсионерам предоставляются скидки. Подробности — в программе «Главная дорога».
В Татарстане инспектору пришлось нести пешехода на руках. В заваленном снегом Подмосковье автомобилисты просто выживают. Они превращают внедорожники в грейдеры. Отвал делают из старых железяк в гараже, а в багажнике на всякий случай возят обычные лопаты.
Певец Родион Газманов советует: за неимением лопаты можно воспользоваться самым плоским и прочным, что у вас есть, например, госномер машины. Правда, сотрудники ГИБДД такой подход не одобрят.
Есть люди, которые зарабатывают на уборке сугробов. Идея возникла, когда один из водителей откапывал свою машину во дворе. Сосед попросил о помощи и за расчистку снега заплатил 500 рублей. Тогда возникла идея брать такую сумму за спасение каждого автомобиля, пенсионерам предоставляются скидки. Подробности — в программе «Главная дорога».
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