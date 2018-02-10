Делегация КНДР прибыла на встречу с президентом Южной Кореи

Делегация Северной Кореи прибыла в Голубой дом. Там пройдет встреча представителей КНДР с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
Северокорейскую делегацию, состоящую из 22 человек, возглавляет сестра лидера КНДР Ким р Чжон. Ожидается, что после переговоров стороны вместе отобедают, передает агентство Yonhap.
Накануне южнокорейский президент впервые встретился с сестрой главы КНДР на открытии зимних Олимпийских игр. Тогда Мун Чжэ Ин и Ким р Чжон пожали друг другу руки.
Ранее сообщалось, что в Олимпиаде в Пхёнчхане примут участие 22 северокорейских спортсмена, с которыми из КНДР приехали несколько сотен болельщиков и оркестр. В Южной Корее музыканты дважды выступят на мероприятиях, посвященных проведению Игр. На церемонии открытия Олимпиады делегации КНДР и Южной Кореи прошли под флагом объединения и в особой форме с его изображением.
Накануне южнокорейский президент впервые встретился с сестрой главы КНДР на открытии зимних Олимпийских игр. Тогда Мун Чжэ Ин и Ким р Чжон пожали друг другу руки.
Ранее сообщалось, что в Олимпиаде в Пхёнчхане примут участие 22 северокорейских спортсмена, с которыми из КНДР приехали несколько сотен болельщиков и оркестр. В Южной Корее музыканты дважды выступят на мероприятиях, посвященных проведению Игр. На церемонии открытия Олимпиады делегации КНДР и Южной Кореи прошли под флагом объединения и в особой форме с его изображением.
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