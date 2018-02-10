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    Российские кёрлингисты победили южнокорейцев на Олимпиаде

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    • Фото: Reuters © 2018, Cathal McNaughton
    Российские кёрлингисты победили южнокорейцев на Олимпиаде

    Российские кёрлингисты победили южнокорейцев на Олимпиаде

    Российские кёрлингисты победили южнокорейцев на Олимпиаде
  • Фото: Reuters © 2018, Cathal McNaughton

    • Команда олимпийских атлетов из России по кёрлингу победила соперников из Южной Кореи в дабл-миксте в пятом матче предварительного раунда Олимпийского турнира в Пхёнчхане.

    Российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий одержали победу над южнокорейскими спортсменами Чан Хе Чи и Ли Ки Чон со счетом 6:5.

    На матче присутствовали помощник президента России Игорь Левитин и посол России в Сеуле Александр Тимонин, сообщает ТАСС.

    Ранее россияне выиграли у Норвегии, Финляндии и Китая, но уступили США.

    Всего в олимпийском турнире по кёрлингу среди смешанных пар выступают восемь команд. По итогам предварительного раунда будут определены участники полуфиналов.

    Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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