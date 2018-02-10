Российские кёрлингисты победили южнокорейцев на Олимпиаде

Команда олимпийских атлетов из России по кёрлингу победила соперников из Южной Кореи в
дабл-миксте в пятом матче предварительного раунда Олимпийского турнира в Пхёнчхане.
Российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий одержали победу над южнокорейскими спортсменами Чан Хе Чи и Ли Ки Чон со счетом 6:5.
На матче присутствовали помощник президента России Игорь Левитин и посол России в Сеуле Александр Тимонин, сообщает ТАСС.
Ранее россияне выиграли у Норвегии, Финляндии и Китая, но уступили США.
Всего в олимпийском турнире по кёрлингу среди смешанных пар выступают восемь команд. По итогам предварительного раунда будут определены участники полуфиналов.
Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
На матче присутствовали помощник президента России Игорь Левитин и посол России в Сеуле Александр Тимонин, сообщает ТАСС.
Ранее россияне выиграли у Норвегии, Финляндии и Китая, но уступили США.
Всего в олимпийском турнире по кёрлингу среди смешанных пар выступают восемь команд. По итогам предварительного раунда будут определены участники полуфиналов.
Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
Комментарии