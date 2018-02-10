В США россиянка насмерть разбилась в ДТП

Россиянка стала жертвой дорожной аварии в американском городе Виндзор, штат Коннектикут.
Авария случилась еще в среду, но известно о ней стало только сегодня. Всё произошло на трассе 305 в 13.25 по местному времени. Машина, в которой находились 33-летний Павел Ковальчук и 41-летняя Татьяна Веденцова из Москвы столкнулась с мусоровозом.
По данным полиции, мужчина находился за рулем, он получил серьезные травмы. Россиян доставили в госпиталь в Хартфорде. Там женщина скончалась. Водитель мусоровоза получил легкие травмы.
Как сообщает РИА Новости, Ковальчук и Веденцова были в США в рабочей поездке.
По предварительной версии, причиной аварии стали плохие погодные условия — в среду в Коннектикуте шел дождь со снегом.
По данным полиции, мужчина находился за рулем, он получил серьезные травмы. Россиян доставили в госпиталь в Хартфорде. Там женщина скончалась. Водитель мусоровоза получил легкие травмы.
Как сообщает РИА Новости, Ковальчук и Веденцова были в США в рабочей поездке.
По предварительной версии, причиной аварии стали плохие погодные условия — в среду в Коннектикуте шел дождь со снегом.
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