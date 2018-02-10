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    В США россиянка насмерть разбилась в ДТП

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    • Фото: @FOX61News / twitter.com
    В США россиянка насмерть разбилась в ДТП

    В США россиянка насмерть разбилась в ДТП

    В США россиянка насмерть разбилась в ДТП
  • Фото: @FOX61News / twitter.com

    • Россиянка стала жертвой дорожной аварии в американском городе Виндзор, штат Коннектикут.

    Авария случилась еще в среду, но известно о ней стало только сегодня. Всё произошло на трассе 305 в 13.25 по местному времени. Машина, в которой находились 33-летний Павел Ковальчук и 41-летняя Татьяна Веденцова из Москвы столкнулась с мусоровозом.

    По данным полиции, мужчина находился за рулем, он получил серьезные травмы. Россиян доставили в госпиталь в Хартфорде. Там женщина скончалась. Водитель мусоровоза получил легкие травмы.

    Как сообщает РИА Новости, Ковальчук и Веденцова были в США в рабочей поездке.

    По предварительной версии, причиной аварии стали плохие погодные условия — в среду в Коннектикуте шел дождь со снегом.

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