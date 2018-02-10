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    В Москве загорелось строящееся здание СКР

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    В Москве загорелось строящееся здание СКР

    В Москве загорелось строящееся здание СКР

    В строящемся здании Следственного комитета в Москве произошел пожар.

    По данным «Интерфакса», на первом этаже нового строящегося здания Следственного комитета в Товарищеском переулке загорелся строительный мусор. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. На место происшествия прибыли пожарные.

    По последним данным, возгорание удалось ликвидировать на площади порядка 30 квадратных метров. Проводится проверка помещений.

    По предварительной информации, пострадавших нет.

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