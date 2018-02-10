В МЧС раскрыли вероятный сценарий войны с Россией

Министерство чрезвычайных ситуаций России опубликовало исследование, в котором приводится наиболее вероятный сценарий военного конфликта с Россией.

По данным ведомства, при нападении на Россию, вероятнее всего, будут применяться и действия диверсионных групп, и современные средства поражения, прежде всего высокоточное оружие. Основными объектами нападения станут пункты управления, информационные центры, критически важные объекты, а также объекты жизнеобеспечения населения.



При этом, утверждают спасатели, главными опасностями для населения будут не поражающие факторы ядерного оружия, а вторичные факторы техногенных аварий. Они возникают при локальном поражении высокоточным оружием потенциально опасных и критически важных объектов. К ним относятся химическое и радиоактивное загрязнение, а также пожары и катастрофические затопления.



Отмечается, что с учетом современных взглядов на ведение войн МЧС предлагает отказаться от практики массовой эвакуации населения в военное время. По мнению спасателей, эвакуировать людей следует только из опасных зон — радиоактивных и химических заражений, катастрофических затоплений, пожаров.









