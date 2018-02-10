Опрос: американцы больше доверяют ФБР, чем Трампу

Большинство американцев больше доверяют Федеральному бюро расследований (ФБР), а не главе государства Дональду Трампу.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Marist Poll.
По результатам исследования, в случае, если президент и ФБР расходятся в оценках какого-то события, 66% опрошенных больше верят ФБР. Трампа при этом поддерживают лишь 24%.
Помимо этого, 71% участников опроса уверены, что ФБР не ставит целью намеренно уличить Трампа в каких-либо правонарушениях, а просто делает свою работу в по расследованию «российского вмешательства» в американские выборы. При этом 23% респондентов считают, что бюро предвзято относится к главе США.
Напомним, расследование «российского вмешательства» в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США.
Ранее республиканцы распространили в конгрессе меморандум о так называемом «российском расследовании». В нем действия Минюста США и ФБР подверглись резкой критике. В частности, утверждается, что ФБР следило за советником-волонтером штаба Трампа Картером Пейджем на основании скандального досье на Трампа, выводы которого спецслужбы не подтверждают. Кроме того, отмечалось, что сотрудники ФБР «проявляли очевидную предвзятость» по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
По результатам исследования, в случае, если президент и ФБР расходятся в оценках какого-то события, 66% опрошенных больше верят ФБР. Трампа при этом поддерживают лишь 24%.
Помимо этого, 71% участников опроса уверены, что ФБР не ставит целью намеренно уличить Трампа в каких-либо правонарушениях, а просто делает свою работу в по расследованию «российского вмешательства» в американские выборы. При этом 23% респондентов считают, что бюро предвзято относится к главе США.
Напомним, расследование «российского вмешательства» в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США.
Ранее республиканцы распространили в конгрессе меморандум о так называемом «российском расследовании». В нем действия Минюста США и ФБР подверглись резкой критике. В частности, утверждается, что ФБР следило за советником-волонтером штаба Трампа Картером Пейджем на основании скандального досье на Трампа, выводы которого спецслужбы не подтверждают. Кроме того, отмечалось, что сотрудники ФБР «проявляли очевидную предвзятость» по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
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