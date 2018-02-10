Час Волкова <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Час Волкова 16+
    •  

    В аэропорту Бухареста самолет задел хвостом взлетную полосу

    комментировать

    В аэропорту Бухареста самолет задел хвостом взлетную полосу

    В аэропорту Бухареста самолет задел хвостом взлетную полосу

    Пассажирский Boeing 737–800 компании Ryanair, направлявшийся из Бухареста в Дублин, при вылете задел хвостом взлетно-посадочную полосу.

    ЧП случилось в международного аэропорта имени Анри Коандэ. После инцидента самолет некоторое время находился в воздухе, но после вернулся в аэропорт вылета, передает портал Нotnews.ro.

    На борту воздушного судна находились 173 пассажира, никто из них не пострадал. В Дублин они вылетят другим рейсом.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru