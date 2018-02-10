В аэропорту Бухареста самолет задел хвостом взлетную полосу

Пассажирский Boeing
737–800 компании Ryanair, направлявшийся из Бухареста в Дублин, при вылете задел хвостом взлетно-посадочную полосу.
ЧП случилось в международного аэропорта имени Анри Коандэ. После инцидента самолет некоторое время находился в воздухе, но после вернулся в аэропорт вылета, передает портал Нotnews.ro.
На борту воздушного судна находились 173 пассажира, никто из них не пострадал. В Дублин они вылетят другим рейсом.
На борту воздушного судна находились 173 пассажира, никто из них не пострадал. В Дублин они вылетят другим рейсом.
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