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    США увеличат число своих военных в Азии из-за «китайской угрозы»

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    • Фото: Reuters © 2018, Ints Kalnins
    США увеличат число своих военных в Азии <nobr>из-за</nobr> «китайской угрозы»

    США увеличат число своих военных в Азии из-за «китайской угрозы»

    США увеличат число своих военных в Азии <nobr>из-за</nobr> «китайской угрозы»
  • Фото: Reuters © 2018, Ints Kalnins

    • Пентагон рассматривает возможность наращивания военного присутствия в Азии. И планирует перебросить туда дополнительные подразделения морской пехоты.

    Таким образом США намереваются ответить на растущее влияние Китая. В Пентагоне полагают, что новая оборонная стратегия КНР направлена на подрыв международного порядка.

    Предполагается, что в Восточную Азию будут отправлены так называемые экспедиционные отряды морской пехоты в составе около 2,2 тысячи человек, пишет газета The Wall Street Journal.

    Издание отмечает, что такие отряды предназначены прежде всего для быстрого реагирования и обычно дислоцируются на небольших десантных кораблях. Они способны вести морской, наземный и воздушный бой, выполнять спасательные и логистические операции и оказывать поддержку другим войскам.

    Ранее США уже использовали такие отряды в Сирии и Ираке против «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в РФ), а также в Афганистане. В Азии задачей военных станет патрулирование территорий и проведение совместных учений с союзниками.

    Сейчас около 50 тысяч американских военных, в том числе 18 тысяч морских пехотинцев, дислоцированы в Японии. Еще около 30 тысяч — в Южной Корее, и примерно семь тысяч — на острове Гуам в Тихом океане.

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