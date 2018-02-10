США увеличат число своих военных в Азии из-за «китайской угрозы»

Пентагон рассматривает возможность наращивания военного присутствия в Азии. И планирует перебросить туда дополнительные подразделения морской пехоты.
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Таким образом США намереваются ответить на растущее влияние Китая. В Пентагоне полагают, что новая оборонная стратегия КНР направлена на подрыв международного порядка.
Предполагается, что в Восточную Азию будут отправлены так называемые экспедиционные отряды морской пехоты в составе около 2,2 тысячи человек, пишет газета The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что такие отряды предназначены прежде всего для быстрого реагирования и обычно дислоцируются на небольших десантных кораблях. Они способны вести морской, наземный и воздушный бой, выполнять спасательные и логистические операции и оказывать поддержку другим войскам.
Ранее США уже использовали такие отряды в Сирии и Ираке против «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в РФ), а также в Афганистане. В Азии задачей военных станет патрулирование территорий и проведение совместных учений с союзниками.
Сейчас около 50 тысяч американских военных, в том числе 18 тысяч морских пехотинцев, дислоцированы в Японии. Еще около 30 тысяч — в Южной Корее, и примерно семь тысяч — на острове Гуам в Тихом океане.
Предполагается, что в Восточную Азию будут отправлены так называемые экспедиционные отряды морской пехоты в составе около 2,2 тысячи человек, пишет газета The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что такие отряды предназначены прежде всего для быстрого реагирования и обычно дислоцируются на небольших десантных кораблях. Они способны вести морской, наземный и воздушный бой, выполнять спасательные и логистические операции и оказывать поддержку другим войскам.
Ранее США уже использовали такие отряды в Сирии и Ираке против «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в РФ), а также в Афганистане. В Азии задачей военных станет патрулирование территорий и проведение совместных учений с союзниками.
Сейчас около 50 тысяч американских военных, в том числе 18 тысяч морских пехотинцев, дислоцированы в Японии. Еще около 30 тысяч — в Южной Корее, и примерно семь тысяч — на острове Гуам в Тихом океане.
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