В Москве женщина-инвалид заживо сгорела в своей квартире

Пожилая
женщина-инвалид стала жертвой пожара в квартире на востоке Москвы.
Обгоревшее тело 74-летней женщины нашли полицейские на кухне в квартире на Никитской улице. На женщине сгорели вещи, от ожогов она скончалась на месте.
По данным источника в правоохранительных органах, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, передает агентство «Москва».
По данным источника в правоохранительных органах, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, передает агентство «Москва».
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