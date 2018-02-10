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    В Москве женщина-инвалид заживо сгорела в своей квартире

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    В Москве женщина-инвалид заживо сгорела в своей квартире

    В Москве <nobr>женщина-инвалид</nobr> заживо сгорела в своей квартире

    Пожилая женщина-инвалид стала жертвой пожара в квартире на востоке Москвы.

    Обгоревшее тело 74-летней женщины нашли полицейские на кухне в квартире на Никитской улице. На женщине сгорели вещи, от ожогов она скончалась на месте.

    По данным источника в правоохранительных органах, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, передает агентство «Москва».

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