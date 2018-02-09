Час Волкова <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Час Волкова 16+
    •  
    В Махачкале ветер валил деревья и рекламные щиты: видео. Махачкала, погода, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Махачкале ветер валил деревья и рекламные щиты: видео

    В Махачкале ветер валил деревья и рекламные щиты: видео

    комментировать
    В Махачкале ветер валил деревья и рекламные щиты: видео

    В Махачкале ветер валил деревья и рекламные щиты: видео

    В Махачкале ветер валил деревья и рекламные щиты: видео

      Сильный ветер в Махачкале стал причиной падения деревьев и рекламных щитов. Стихия разбушевалась с утра в пятницу. Падение одного из билбордов запечатлел автомобильный видеорегистратор.

      По данным портала NEWS-R, всё произошло на проспекте Акушинского.

      На кадрах видео видно, как сильный порыв ветра опрокидывает придорожный щит прямо на проезжавшую мимо иномарку. Автомобиль практически лишается крыши, причем в это время в салоне находятся водитель и пассажиры.

      Между тем сообщений о травмах не поступало. По данным регионального МЧС, от разгула стихии никто не пострадал.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru