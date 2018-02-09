В Махачкале ветер валил деревья и рекламные щиты: видео

Сильный ветер в Махачкале стал причиной падения деревьев и рекламных щитов. Стихия разбушевалась с утра в пятницу. Падение одного из билбордов запечатлел автомобильный видеорегистратор.
По данным портала NEWS-R, всё произошло на проспекте Акушинского.
На кадрах видео видно, как сильный порыв ветра опрокидывает придорожный щит прямо на проезжавшую мимо иномарку. Автомобиль практически лишается крыши, причем в это время в салоне находятся водитель и пассажиры.
Между тем сообщений о травмах не поступало. По данным регионального МЧС, от разгула стихии никто не пострадал.
На кадрах видео видно, как сильный порыв ветра опрокидывает придорожный щит прямо на проезжавшую мимо иномарку. Автомобиль практически лишается крыши, причем в это время в салоне находятся водитель и пассажиры.
Между тем сообщений о травмах не поступало. По данным регионального МЧС, от разгула стихии никто не пострадал.
Комментарии