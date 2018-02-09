Час Волкова <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Час Волкова 16+
    •  

    Сирийские войска зачистили от ИГИЛ провинции Хама и Алеппо

    комментировать

    Сирийские войска зачистили от ИГИЛ провинции Хама и Алеппо

    Сирийские войска зачистили от ИГИЛ провинции Хама и Алеппо

    Правительственные силы Сирии полностью освободили от боевиков «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в РФ) провинции Алеппо и Хама.

    По данным командования сирийской армии, правительственные войска совместно с союзными силами освободили большое количество поселений в провинциях Хама, Алеппо и Идлиб, сообщает агентство SANA.

    Из сообщения командования армии САР: «Это стратегический успех, так как означает полную зачистку от группировки ИГИЛ провинций Алеппо и Хама и ликвидацию большинства боевиков „Джебхат ан-Нусры“ на юге провинции Алеппо».

    Ранее сообщалось, что Сирийская армия освободила от боевиков 24 населенных пункта в провинции Идлиб и выбила террористов с эродрома Абу-Духур, который они контролировали начиная с 2015 года.



    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru