Сирийские войска зачистили от ИГИЛ провинции Хама и Алеппо

Правительственные силы Сирии полностью освободили от боевиков «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в РФ) провинции Алеппо и Хама.
По данным командования сирийской армии, правительственные войска совместно с союзными силами освободили большое количество поселений в провинциях Хама, Алеппо и Идлиб, сообщает агентство SANA.
Из сообщения командования армии САР: «Это стратегический успех, так как означает полную зачистку от группировки ИГИЛ провинций Алеппо и Хама и ликвидацию большинства боевиков „Джебхат ан-Нусры“ на юге провинции Алеппо».
Ранее сообщалось, что Сирийская армия освободила от боевиков 24 населенных пункта в провинции Идлиб и выбила террористов с эродрома Абу-Духур, который они контролировали начиная с 2015 года.
Из сообщения командования армии САР: «Это стратегический успех, так как означает полную зачистку от группировки ИГИЛ провинций Алеппо и Хама и ликвидацию большинства боевиков „Джебхат ан-Нусры“ на юге провинции Алеппо».
Ранее сообщалось, что Сирийская армия освободила от боевиков 24 населенных пункта в провинции Идлиб и выбила террористов с эродрома Абу-Духур, который они контролировали начиная с 2015 года.
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