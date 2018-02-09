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    Американский журналист нашел «шпионов» среди российских олимпийцев

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Песня
    Американский журналист нашел «шпионов» среди российских олимпийцев

    Американский журналист нашел «шпионов» среди российских олимпийцев

    Американский журналист нашел «шпионов» среди российских олимпийцев
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Песня

    • Американский журналист Дэн Ветцел заявил, что российские кёрлингисты, выступающие на Олимпиаде в Пхёнчхане, похожи на шпионов.

    В своей колонке на Yahoo! Sports журналист сравнил Анастасию Брызгалову, которая выступает в олимпийском турнире среди смешанных пар, с героиней фильма про Джеймса Бонда, а ее партнера Александра Крушельницкого — с персонажем ленты «Форсаж».

    Дэн Ветцел: «Русские просто троллят весь мир, отправляя на соревнования по кёрлингу в дабл-миксте спортсменов, которые выглядят как двойные агенты».

    Кроме того, журналист выразил недоумение в связи с тем, что в Пхёнчхан все же пустили 168 олимпийских атлетов из России, хоть официально России на Играх нет.

    Напомним, сегодня в Южной Корее прошла церемония открытия Олимпийских игр. В ней приняли участие 80 российских спортсменов. Они прошли по стадиону под олимпийским флагом, знаменосцем сборной олимпийских атлетов из России стал волонтер.

    Брызгалова и Крушельницкий еще до официального старта Игр одержали в Пхёнчхане несколько побед. Российские кёрлингисты победили пары из Норвегии, Финляндии и Китая.

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