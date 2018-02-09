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    Экологи определили самые чистые регионы России

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    • Фото: greenpatrol.ru
    Экологи определили самые чистые регионы России

    Экологи определили самые чистые регионы России

    Экологи определили самые чистые регионы России
  • Фото: greenpatrol.ru

    • Специалисты оценили экологическую обстановку во всех субъектах РФ. Самым чистым регионом в стране оказалась Тамбовская область.

    Среди всех российских регионов самая благополучная экологическая обстановка наблюдается в Тамбовской области, Республике Алтай и в Алтайском крае. Таковы результаты наблюдений и исследований за 2017 год, которые проводила общественная организация «Зеленый патруль». Как рассказал RT председатель правления организации Андрей Нагибин, Тамбовская область лидирует в этом рейтинге уже четыре года, Республика Алтай и Алтайский край занимают ведущие позиции второй год подряд.

    Андрей Нагибин, председатель правления общественной организации «Зеленый патруль»: «Эти три субъекта показали высокий уровень экологической ответственности, проведя многочисленные природоохранные мероприятия и образовательные акции. Они отличились высоком уровнем экологической открытости, продемонстрировали готовность к взаимодействию с гражданским обществом в целях улучшения экологической обстановки».

    В десятку регионов с самой благоприятной экологической обстановкой вошли также по порядку Белгородская, Курская, Мурманская, Ульяновская области, Санкт-Петербург, Чувашия и республика Коми.

    Московская область из-за проблем со свалками оказалась почти в самом конце списка — на 83-м месте. Еще ниже расположилась Свердловская область, а худший результат в России показала Челябинская область. Экологи отмечают высокий уровень загрязнения воздуха в регионе, которое вызвано большим количеством промышленных предприятий, низким качеством топлива, а также географическим положением и климатическими условиями: из-за них вредные вещества практически не рассеиваются в воздухе и остаются над населенными пунктами.

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