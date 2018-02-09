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    Пентагон открестился от разрушения российского моста через Евфрат

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    Пентагон открестился от разрушения российского моста через Евфрат

    Пентагон открестился от разрушения российского моста через Евфрат

    В Пентагоне заявили о своей непричастности к разрушению моста через реку Евфрат на востоке Сирии, наведенного российскими военными.

    В военном ведомстве подчеркнули, что публикации о вине США «абсолютно не соответствуют действительности», и назвали обвинение «необоснованным и ложным», передает РИА Новости.

    Напомним, на днях стало известно, что 212-метровый понтонный мост через реку Евфрат, сооруженный российскими военными в провинции Дейр-эз-Зор в сентябре 2017 года, частично ушел под воду.

    При этом официальный печатный орган Минобороны РФ газета «Красная звезда» сообщила, что мост обрушился из-за преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС, которую контролируют оппозиционные формирования, связанные с международной коалицией во главе с США. При этом подчеркивалось, что технической необходимости в сбросе воды не было.

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