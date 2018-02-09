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    В Москве педофил годами насиловал дочерей и сына

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    В Москве педофил годами насиловал дочерей и сына

    В Москве педофил годами насиловал дочерей и сына

    В Москве оглашен приговор 48-летнему мужчине, который насиловал и избивал собственных детей.

    Свои преступления педофил совершал с 2002-го по октябрь 2016-го в своей квартире в районе Кунцево на западе столицы. Мужчина насиловал своих дочерей 1998 и 2003 годов рождения, а также сына 1996 года рождения.

    О происходящем дети не рассказывали, так как отец постоянно избивал и запугивал их. В результате одна из девочек получила психологическую травму, последствия которой расцениваются как тяжкий вред здоровью.

    Об издевательствах стало известно только после того, как одна из потерпевших достигла совершеннолетия. Она обратилась в правоохранительные органы и рассказала об отце-педофиле.

    Суд приговорил мужчину к 20 годам колонии строго режима. Ранее он был лишен родительских прав, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

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