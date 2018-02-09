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    Черновики и заметки Пушкина переводят в «цифру». Пушкин, Санкт-Петербург, литература, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧерновики и заметки Пушкина переводят в «цифру»

    Черновики и заметки Пушкина переводят в «цифру»

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    Черновики и заметки Пушкина переводят в «цифру»

    Черновики и заметки Пушкина переводят в «цифру»

    Черновики и заметки Пушкина переводят в «цифру»

      В Институте русской литературы РАН представили оцифрованные черновики Пушкина.

      Рукописи, а также комментарии к ним доступны на сайте pushkin-digital.ru. Его создатели считают, что подобный формат делает академическую науку максимально понятной.

      Интернет-ресурс может быть интересен не только профессиональным филологам, но и любителям творчества русского поэта. Ведь благодаря проекту можно подсмотреть, как Пушкин создавал известные произведения, менял строки и подбирал слова.

      Александр Сергеевич работал с текстами придирчиво. Только в первую сцену «Скупого рыцаря» внесено более 30 правок. Правда, авторы проекта не уверены, что будь у Пушкина компьютер или даже аккаунт в соцсети, он бы поделился своими творческими секретами.

      Кроме того, художественные тексты снабжены историко-литературными комментариями, из которых можно получить информацию о произведениях, истории их написания, а также узнать реакцию современников Пушкина. Пока онлайн представлены только «Маленькие трагедии». В будущем авторы планируют дополнить сайт и другими произведениями классика.

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